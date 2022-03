Frieren, weil Gas fehlt? SWT schließt das aus und warnt, Russland den Gashahn zuzudrehen

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist für jeden – obwohl einige Kilometer entfernt – spürbar und sichtbar. Allein an der Tankstelle muss deutlich mehr bezahlt werden. Sorgen, dass wegen der Auseinandersetzung mit Russland Strom und Gas knapp werden, muss niemand haben. Branka Rogulic, Geschäftsführerin der Stadtwerke Tuttlingen, sagt im Gespräch mit Redakteur Matthias Jansen, niemand müsse frieren. Auch für Menschen, die die hohen Kosten nicht zahlen können, hat sie Lösungen.

Guten Tag, Frau Rogulic. Der Krieg Russlands in der Ukraine beschäftigt viele Menschen. Welche Auswirkungen hat er auf die Stadtwerke?

Die Auswirkungen sind allgemein spürbar, wenn ich an die Tankstelle fahre. Bei den Preisen macht Tanken keinen Spaß. Und so ist es mit jeder Energieform. Auch bei Strom und Gas gibt es beim Preis nur eine Richtung. Und zwar nach oben. Das ging so weit, dass große Stromanbieter nicht mehr am Markt sein wollten. Die waren nicht insolvent, wollten bei den hohen Einkaufspreisen aber nicht weitermachen.

Müssen wir uns deshalb Sorgen um die Versorgungssicherheit mit Strom und Gas machen?

Nein. Die Bundesrepublik hat sich gut auf die Situation eingestellt. Nach dem, was wir hören, ist auch eine nationale Gasreserve – ähnlich wie die nationale Ölreserve in den 1970er-Jahren – angedacht. Es muss niemand frieren. Die Versorgung ist sicher.

Gilt das auch, wenn Russland den Gashahn zudrehen würde oder wir auf den Kauf der Energie verzichten würden, um Russland kein Geld für den Krieg zu liefern?

Ich habe großes Verständnis für die Forderung. Das ist auch legitim, zu sagen, wir kaufen nichts mehr aus Russland. Aber: Deutschland bezieht mehr als 50 Prozent des Gases aus Russland. Den Wegfall müsste man substituieren, was kurzfristig in der Größenordnung nicht möglich ist.

Wenn man auf das Gas verzichten möchte, muss man wissen, dass das Konsequenzen hat. Bei der Hälfte weniger Energie kann ich z.B. auch nur die Hälfte der Zeit heizen. Das ist die Realität. Ich weiß allerdings nicht, ob sich alle, die so etwas fordern, darüber im Klaren sind.

Ich hoffe, dass bei dem Konflikt die Vernunft siegt. Es kann aber auch jeder schon mal anfangen und z.B. die Heizung etwas runterdrehen. Im Sommer wird Deutschland die Gasspeicher wieder befüllen, um nicht in eine Mangellage zu kommen.

Wie ist es denn um die Gasmengen der Stadtwerke bestellt?

Wir haben uns für 2022 schon gut eingedeckt.

Können Sie das konkretisieren?

Wir kaufen immer über einen Zeitraum von drei Jahren ein. Für dieses Jahr haben wir bereits 80 bis 90 Prozent der notwendigen Menge zusammen. Zum Verständnis: Wir beobachten die Energiebörse ganz genau und überlegen, wann wir kaufen und welche Mengen wir kaufen. Das passiert oft scheibchenweise, weil wir die Niedrigpreisphasen mitnehmen wollen.

Niedrige Preise dürften jetzt gerade nicht allzu oft vorkommen?

Ja, die Preise haben sich extrem erhöht. Für eine Megawattstunde, die Handelseinheit für Strom und Gas an den Börsen, ist der Preis im letzten Jahr von 16 €/MWh im Januar auf 140 €/MWh im Dezember 2021 hochgegangen. Beim Strom war es von 60 €/MWh im Januar auf 250 €/MWh im Dezember 2021. Das kann man nur bis zu einem gewissen Grad mitgehen. Außerdem waren manche Mengen am Strom- und Gasmarkt auch gar nicht mehr verfügbar.

Hat das Auswirkungen auf die Preise für Ihre Kunden in Tuttlingen?

Wir dürfen ja deutschlandweit beliefern. Das wissen die meisten nicht. Aber zur Frage: Wir haben die Preise im Netzgebiet Tuttlingen gleich gelassen, haben gerade mit die günstigsten Preise im Markt. Die Menschen hier, in unserem Netzgebiet, sollen für die Situation nicht bestraft werden.

Als Grundversorger haben Sie aber Menschen aufnehmen müssen, die zuvor bei Billiganbietern waren. Wie gehen Sie mit diesen Kunden um, die lange nur auf den Preis geschaut haben und jetzt doch bei Ihnen landen?

Beim Strom sind um die 270 Kunden, beim Gas etwa 100 Kunden dazugekommen. Das bekommen wir, weil wir uns schon gut eingedeckt haben, hin. Wir haben auch keine gesplitteten Grundversorgungstarife eingeführt, auch wenn das vielleicht zulässig gewesen wäre.

Können Sie das mit dem Grundversorgungstarif erklären?

Wir sind als Grundversorger so etwas wie die AOK-Krankenkasse. Wir nehmen alle Kunden auf, die keinen anderen Anbieter haben. Heißt: Sobald der Stecker in die Steckdose geht, werden sie zu unseren Kunden. Jetzt gab es das Problem, dass große Versorger pleite gegangen sind oder die Belieferung eingestellt haben. Dadurch kommen Kunden dazu, für die wir in der Jahresplanung nicht eingekauft haben. Wir haben den Grundversorgungstarif trotzdem nicht erhöht, weil wir das nicht in Ordnung finden. Wir sehen uns als Dienstleister für die Bürger von Tuttlingen und wollen fair bleiben.

Und wie kommt diese Gerechtigkeit bei den Kunden an, die nicht von einem Billiganbieter wechseln und Ihnen die Treue gehalten haben?

Dafür gibt es viel Verständnis. Im Kundenservice hören wir oft, dass das toll und fair ist. Unser Wunsch wäre, dass man das Entgegenkommen honoriert und als Neukunde auch länger als nur ein Jahr bei den Stadtwerken bleibt.

Wie gehen Sie mit Menschen um, die hohe Strom- und Gaspreise nicht bezahlen können?

Erlassen können wir Rechnungen nicht. Aber wir haben verschiedene Modelle, um Zahlungsrückstände in den Griff zu kriegen. Bei einer hohen Rechnung können wir eine Ratenvereinbarung mit dem Kunden ausmachen. Sie bezahlen so viel ab, wie sie begleichen können. Außerdem haben wir gute Erfahrungen mit dem Prepaidzähler gemacht. Das kann man sich wie früher den Münzeinwurf bei einer Dusche oder im Waschsalon vorstellen.

Jetzt geht das alles digital. Die Kunden laden Geld auf den Zähler auf. Das hilft ihnen, den Energieverbrauch im Blick zu behalten. Durch das Modell wissen die Kunden, welches Geld habe ich für den Verbrauch im Monat und was kann ich für die Tilgung zahlen. Bei diesen Modellen haben wir nur eine Bitte: Der Kunde möge sich bei Zahlungsproblemen rechtzeitig melden, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.

Was raten Sie den Menschen insgesamt bezüglich des Energieverbrauchs?

Der Artikel über den Stromsparcheck hat das gut zusammengefasst. Das Problem ist, dass vielen ihr Energieverbrauch gar nicht bewusst ist. Das Tablet hängt den ganzen Tag am Netz, überall leuchten die Standby-Lämpchen. Ganz viele merken den schleichenden Verbrauch nicht. Strom ist für die Menschen selbstverständlich. Alle haben sich daran gewöhnt. Es muss ins Bewusstsein, dass Energie begrenzt sein kann und Geld kostet.

Unternehmen produzieren Abwärme. Könnte man die nicht für die Bevölkerung nutzen?

Viele Unternehmen nutzen die Abwärme selbst. Das ist ein eigener Kreislauf. Da haben die Firmen auch viel für getan. Außerdem ist die Erschließung teuer und braucht Zeit. Ich sehe nicht, dass Abwärme in das öffentliche Netz gespeist wird.

Eine Möglichkeit, unabhängiger vom Gas zu sein, wäre Wasserstoff beizumischen oder als Brennstoff zu nutzen?

Ja, das ist in aller Munde. Es gibt auch Anlagen, in denen eine Beimischung möglich ist. Allerdings kann Wasserstoff noch nicht leitungsgebunden in diese Region transportiert werden. Das hieße, es müsste in Tanks geliefert oder vor Ort produziert werden. Dafür gibt es aber nicht die Kapazitäten. Wir bei den Stadtwerken stellen schon Überlegungen an, was möglich ist. In fünf bis zehn Jahren ist Wasserstoff als alternative Energiequelle denkbar.

Zum Schluss: Wie geht es den Stadtwerken nach zwei Jahren Pandemie?

Nicht besser oder schlechter als Anderen. Wir haben unter der Situation der Bäder in der Corona-Pandemie gelitten. Für 2021 erwarten wir einen Bäderverlust von 2,7 Millionen Euro. Das hat an der Substanz der Stadtwerke geknabbert. Jetzt sind wir froh, dass die Bäder offen sind und wir sie einigermaßen betreiben dürfen. Insgesamt sind wir gut durch die Pandemie gekommen. Das haben wir einer tollen Mannschaft zu verdanken, die alles mitgetragen hat. Vom Impfen über Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und Hygienemaßnahmen. Jeder hat sich gemeldet, wenn er Symptome hatte und ist dann zu Hause geblieben. So war die Versorgung nie gefährdet.