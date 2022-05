Rundgang mit der Grenzgängerin

Wer die Grenzgängerin und ihre Sichtweise auf die Stadt kennenlernen möchte, darf sich am Donnerstag, 12. Mai, auf eine Führung freuen. Dabei wird das „Mariele“ alles zwischen Stadtbrand, Wiederaufbau, Revolution und der baldigen Einweihung der Eisenbahn durchhecheln, gespickt mit Geschichten und Geschichtchen über die D(T)uttlinger und wie sie wurden, was sie sind, heißt es in einer Ankündigung.

Beginn ist um 19 Uhr bei der Stele Tuttlinger Blickpunkte „Donauufer“/Lounge Golem und Groß Bruck. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 14 Euro. Anmeldung und weitere Infos über Telefon 0157/8414 71 76 und unter www.diegrenzgaengerin.de.