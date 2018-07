Rund 16 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuer

Fast 16 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuer, als im Haushalt eingeplant, wird die Stadt Tuttlingen in diesem Jahr zu Verfügung haben. Macht insgesamt rund 53 Millionen Euro an geschätztem Gewerbesteueraufkommen. „Das ist historisch gut, das gab es noch nie“, sagte Kämmerer Uwe Keller am Montag im Gemeinderat. Unterm Strich verbleiben der Stadt aber nur freie Finanzmittel in Höhe von 650 000 Euro.

Oberbürgermeister Michael Beck sprach von Einmal-Effekten bei der Gewerbesteuer: „Diese Summe fließt nun nicht jedes Jahr.“ Grund für den prognostizierten sprunghaften Anstieg seien enorme Nachzahlungen von zwei großen Unternehmen, erklärte Keller. Diese Rekordeinnahmen schlagen sich in einem Rekordhaushalt nieder: Das Volumen umfasst allein im Ergebnishaushalt somit rund 123 Millionen Euro – das sind 17,5 Millionen Euro mehr als im Ansatz.

Auch sonst sprudeln die Einnahmen durch Zuweisungen, Kostenerstattungen und Zinsen in diesem Haushaltsjahr: plus 1,4 Millionen Euro. Auf der anderen Seite gehen die Ausgaben zurück: 7,5 Stellen im Rathaus sind nicht besetzt, dadurch spart die Stadt rund 400 000 Euro ein.

Die hohen Steuereinnahmen kommen wie ein Bumerang zurück, indem die Schlüsselzuweisungen vom Land zurückgehen. In den kommenden Jahren erwartet Keller rund 6,4 Millionen Euro weniger. Zudem steigt der Anteil an der Kreis- und der Finanzausgleichsumlage der Stadt Tuttlingen bis in zwei Jahren um rund 6,3 Millionen Euro an.

Der Kämmerer rechnete den Stadträten in der Gemeinderatssitzung am Montag deshalb vor, dass 2018 somit nur 650 000 Euro zum Mehrausgeben übrig bleiben. Denn knapp zwei Millionen Euro sind bereits durch Mehrausgaben gebunden, insbesondere für die Fußgängerzone, die Stockacher Straße und das IFC.