Rund 150 Stände locken die Besucher in die Innenstadt

Der große Sommerflohmarkt des Gewerbe- und Handelsvereins Protut ist ein toller Erfolg gewesen: Rund 150 Stände waren am vergangenen Samstag in der Weimarstraße und der Bahnhofstraße aufgebaut und lockten am ersten sommerlich heißen Wochenende zahlreiche Besucher nach Tuttlingen.

In diesem Jahr fand der Flohmarkt zum ersten Mal nicht am Southside-Wochenende statt. Der Grund: Die Bauhof-Kapazitäten an Mitarbeitern und Material sind ausgeschöpft, wenn zig tausend Festivalbesucher nach Neuhausen ob Eck kommen. Für die Besucherzahlen des Flohmarkts ist dies jedoch nicht ausschlaggebend. „Die Besucher vom Southside bleiben in der Mehrheit eher in Neuhausen, es kommen viele Tuttlinger und Gäste von Außerhalb“, konstatiert Catherine Gebel von Protut, die den Flohmarkt sei vier Jahren organisiert.

Die Planung war in den vergangenen Jahren immer an unterschiedlichen Plätzen aufgrund der Baustelle in der Fußgängerzone; sogar am Donauspitz hat er einmal stattgefunden. Nun aber ist der Markt zurück in der Fußgängerzone. „Das ist eine jetzt eine gute Basis, um darauf aufzubauen“, erklärt Catherine Gebel, die die Platzvergabe auf dem Reißbrett entwirft. Der einzige Wermuthstropfen sei die fehlende Verbindung zwischen Bahnhofstraße und Marktplatz gewesen. Wegen der Zugänge zu den Geschäften hat Gebel bisher nur positive Rückmeldung von den Händlern erhalten – das war anscheinend richtig gut geplant.

Nächstes Jahr auf 200 Stände erweitern

Und auch das von Christof Manz organisierte Rahmenprogramm auf dem Marktplatz sei bei den Besuchern sehr gut angekommen. Das Fazit der Organistatorin: „Ich bin superzufrieden, auch das es mit der Fußgängerzone so gut geklappt hat. Nächstes Jahr können wir hoffentlich auf 200 Stände erweitern.“