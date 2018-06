run & fun: „Ein Teilnehmerlimit will ich nicht“

Vielleicht findet sich irgendwo noch ein blauer Pappbecher oder ein vergessenes Hinweisschild. Ansonsten aber dürfte von run & fun 2018 in der Stadt nichts mehr zu sehen sein. Für die Organisatoren ist Durchatmen angesagt, aber natürlich gilt: Nach run & fun ist vor run & fun. Wie geht es nächstes Jahr also weiter? Dorothea Hecht hat beim Chef des Organisationskomitees, Thomas Ulrich, nachgefragt.

Die Teilnehmerzahlen sind dieses Jahr wieder hochgegangen. Stark war der Zehn-Kilometer-Lauf mit mehr als 600 Anmeldungen.Auf der Strecke ging es eng zu. Müssten Sie die Zahl bei so einem Lauf nicht begrenzen?

Nicht unbedingt. Zum einen muss man bedenken, wir waren Etappe des Team Cups, allein deshalb waren es 100 bis 150 Teilnehmer mehr. Zum anderen kann man vielleicht auch etwas anderes zur Entlastung tun, zum Beispiel Startwellen einführen.

Dadurch wird die 2,5-Kilometer-Runde aber nicht länger...

Das stimmt. Aber ich will das Wort Limit eigentlich nicht in den Mund nehmen, weil wir Menschen, die sich bewegen möchten, nicht abweisen wollen. Man muss sich eben Gedanken machen, was man sonst ändern könnte. Ich bin mir sicher, da gibt es noch Möglichkeiten.

Während der Zehner beliebt ist, werden es beim Marathon immer weniger. Knapp 80 Teilnehmer – lohnt sich da der Aufwand überhaupt?

Der Aufwand ist ja im Prinzip der gleiche wie für den Halbmarathon, weil die Marathonis zwei Runden laufen müssen. Mehr Streckenposten brauche ich also nicht. Dass die Teilnehmerzahlen beim Marathon zurückgehen, ist – bis auf die großen Städte wie München oder Berlin – überall so. Es gibt aber Leute, die den Marathon laufen wollen und die wollen wir unterstützen. Bad Waldsee zum Beispiel hat den Marathon abgeschafft, ich finde das schade.

Mit dem neuen Staffel-Halbmarathon gibt es viele Wettbewerbe am Sonntag, ist es im Start- und Zielbereich fast unübersichtlich.

Wir versuchen, es so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Zum Beispiel hat jeder Lauf eine andersfarbige Startnummer. Natürlich ist viel los in dem Bereich, aber ich finde es so besser, als wenn man ewig da steht und es passiert nichts.

Der Halbmarathon ist dieses Jahr ja eine Stunde früher gestartet. Wie ist das aus Ihrer Sicht angekommen?

Ich habe zumindest keine negativen Reaktionen bekommen, das heißt ja auch schon was! Vergangenes Jahr war das anders, deshalb haben wir es geändert. Ich glaube, es hat in diesem Zeitfenster gut funktioniert, auch wenn es trotzdem warm war.

Gegen die Hitze können Sie ja auch nichts machen.

Ja, eben. Wobei: Noch früher starten wäre eine Option, aber zu früh wollen viele Halbmarathon-Läufer auch nicht. Vor allem nicht, wenn sie eine längere Anreise haben. Und wegen eines Halbmarathons übernachten, das wollen viele auch nicht.

Bei der Siegerehrung sind die Gesamtsieger nicht mehr geehrt worden, nur die Sieger der Altersklassen. Woran lag das?

Das liegt daran, dass wir das Preisgeld abgeschafft haben. Wir haben davon jetzt Medaillen für die Kinder gekauft. Die Sieger aufzurufen und nochmal denselben Sachpreis zu überreichen, halte ich für schwierig. Und bei den Altersklassen werden sie sowieso geehrt.

Apropos Geld: Wieviel bleibt denn eigentlich übrig von run & fun?

Wir müssen eher schauen, dass am Ende eine schwarze Null steht. Es ist ein finanzielles Risiko, das wir eingehen, und das Geld, das übrig bleibt, bekommen die vier beteiligten Vereine.

Könnte man sagen, da zählt dann eher Masse statt Klasse?

Nein, so würde ich es nicht sagen. Was uns wichtig ist, ist eine Art Lokalpatriotismus. Natürlich haben wir auch gerne bekannte Läufer da. Aber wenn der nur kommt, mit angezogener Handbremse läuft, das Preisgeld nimmt und wieder geht, das wollen wir auch nicht. Uns ist der Breitensport statt Preisgeld-Zockern wichtiger.

Schauen wir nochmal auf 2020: Wie weit sind die Überlegungen bezüglich des Veranstaltungsorts?

Ab Herbst wollen wir konkreter überlegen, ob wir nach der Sanierung auf den Marktplatz zurückgehen. Vor run & fun 2019 können wir es mit Gewissheit sagen, wir planen eineinhalb Jahre im Voraus.