Run & fun bietet Testmarathon an

Das run & fun-Organisationsteam bietet einen Marathon-Testlauf durch das Donautal an. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 99 Läufer. Termin ist am Sonntag, 1. November. Der Start ist mit dem Zug ab Tuttlingen ist um 8.44 Uhr nach Hausen im Tal. Von dort aus starten ab 9.15 Uhr Kleingruppen, die zeitversetzt zurück nach Tuttlingen laufen. Das Ziel liegt in der Nähe des Tuttlinger Hauptbahnhofs. Zustiegsmöglichkeiten in den Zug gibt es in Mühlheim, Fridingen und Beuron. Getränkestellen während des Laufs werden in Beuron, Fridingen (ca. 23 Kilometer); Mühlheim (ca. 30 Kilometer) und Nendingen (ca 35 Kilometer) eingerichtet sowie im Ziel nach 42,195 Kilometern in Tuttlingen. Die Teilnahmegebühr beträgt laut Veranstalter 15 Euro, inklusive Zugticket, die in Hausen im Tal vor dem Start bar bezahlt werden. Weitere Infos finden sich auf der Homepage unter: