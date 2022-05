Rumpel-Brüder siegen beim Nachwuchscup

In Neckarsulm war Großkampftag für die Triathleten aller Altersklassen der Tuttlinger Sportfreunde. Dabei konnten die beiden Erwachsenen-Teams in der Landesliga Süd und in der Masters-Liga genauso überzeugen wie die Schüler und Jugendlichen beim Racepedia-Cup sowie die Einsteiger beim Schnupperwettbewerb.

Auf den anspruchsvollen Radstrecken in den Neckarsulmer Weinbergen hatte das TSF-Landesliga-Team seinen Saisonauftakt. Patrick Ries, Patrick Hoffmann, Matthias Lutz und Thorsten Brendle lieferten eine homogene Mannschaftsleistung ab und durften sich über den sechsten Platz freuen. Das beste Einzelergebnis erreichte Patrick Ries als 15.

Für das Masters-Team war es bereits der zweite Wettkampf, nachdem es am Wochenende zuvor in Waiblingen Achter geworden war. Nun konnte das Quartett mit Frank Todt, Ingo Rumpel, Markus Eitel und Gerhard Frech noch eine Schippe drauflegen und mit dem sechsten Platz überraschen. Hier stach vor allem Frank Todt heraus, der in der Einzelwertung Platz sieben unter 83 Teilnehmern belegte. Beim Racepedia-Cup, der quasi die baden-württembergische Triathlonliga im Schüler- und Jugendbereich ist, trumpften die Brüder Linus und Lorenz Rumpel auf. Beide konnten ihre jeweilige Altersklasse klar gewinnen. Für Lorenz Rumpel war es bereits der vierte Sieg in Folge, womit er sich sogar vorzeitig den Gesamtsieg in der Schülerklasse A der Rennserie sicherte. Seinem Bruder Linus gelang in der Jugend A zum ersten Mal der Sprung ganz nach oben aufs Siegerpodest. Mit über zwei Minuten Vorsprung kam er – vor allem dank einer starken Rad- und Laufleistung – als Erster ins Ziel. Das Siegerpodest verpassten Mira Gollwitzer und Alena Schäfer in der Jugend B nur knapp. Nach dem Schwimmen und Radfahren lag Mira Gollwitzer noch auf dem zweiten Rang, musste auf der Laufstrecke aber dann noch zwei Konkurrentinnen passieren lassen und kam als Vierte ins Ziel – direkt vor Alena Schäfer.

Zum ersten Mal bei einem Triathlon an der Startlinie stand die zehnjährige Marie Dupraz. Sie erreichte als eine der jüngsten Teilnehmerinnen im Racepedia-Cup den siebten Platz in der Schülerklasse B.

Beim Schnupperwettkampf waren Luka und Lara Straub am Start. Der neunjährige Luka erreichte den dritten Rang bei den Schülern B. Seine Schwester Lara wurde in der jüngsten Altersklasse (Schülerinnen C) Zweite. Bereits eine Woche zuvor hatten beide ihren ersten Triathlon absolviert – gemeinsam mit vier weiteren Kindern der Triathlonabteilung der Tuttlinger Sportfreunde.