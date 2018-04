Round Table spendet an den FED 7500 Euro

Strahlende Gesichter hat es am Mittwoch bei Beate Lieske, Mitarbeiterin des Familienentlastenden Diensts (FED) in Tuttlingen und Stefanie Wild vom Vorstand des Vereins gegeben: Präsident Florian Hermann, Past-Präsident Andreas Ströble und Dominik Schäfer vom Tuttlinger Serviceclub Round Table überreichten ihnen eine Spende in Höhe von 7500 Euro.

Dieser Betrag wurde bei der Adventskalenderaktion im vergangenen Jahr erzielt. Hermann bedankte sich auch bei Beate Lieske für die tatkräftige Unterstützung beim Verkauf, „denn so konnten die Käufer vor Ort gleich fundierte Auskünfte über den FED erhalten“. Der FED betreut aktuell mit 22 festangestellten und 150 ehrenamtlichen Mitarbeitern 300 Familien. „Die Spende wird voraussichtlich in den pädagogischen Alltag einfließen, etwa in dringend benötigtes Spielmaterial“, erklärte Beate Lieske.