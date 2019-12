Rottweiler Mayer-Brüder warten mit starken Leistungen auf

Knapp über 50 Spielbegegnungen haben in den Hauptfeldern der Damen und Herren des Tuttlinger Wohnbau-Cups am Wochenende stattgefunden. Vor zahlreichen begeisterten Zuschauern zeigten die Rottweiler Philipp und Florian Mayer sehenswertes Tennis. Beide gewannen ihre Auftaktpartien im Hauptfeld.

Im Achtelfinale folgte sodann der nächste starke Sieg von Florian Mayer mit 5:7, 6:2 und 10:8 gegen die Nummer 101 aus Deutschland, Pascal Streit. Der Bruder Philipp Mayer wies seinen Gegner Finn Wolf mit einem 6:2-und-6:3-Sieg in die Schranken, sodass beide Mayer-Brüder somit verdient im Viertelfinale des Turniers stehen.

Vom TC Donaueschingen kam Lukas Krause zu einem Sieg durch Aufgabe des Gegners; Krause führte zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits mit 3:0. In der Achtelfinalbegegnung gegen Dominique Graf, geführt auf Platz 146 der Deutschen Herren-Rangliste, gelangen dem Donaueschinger immerhin vier Spiele bei der 2:6-und-2:6-Niederlage.

Von den gesetzten Top acht der Herren schied lediglich die Nummer fünf, Anton Kirill, mit 3:6 und 1:6 in der ersten Hauptfeldrunde gegen Jakob Schnaitter vom TC Bamberg aus.

Der an Nummer eins gesetzte David Pichler vom TuS Sennelager setzte sich in der ersten Runde des Hauptfeldes ohne große Mühe mit 6:1 und 6:1 gegen Fred-Olivier Schommer vom TC Rotenbühl durch und zog ins Achtelfinale ein.

In der Damenkonkurrenz zog die routinierte Steffi Bachofer mit zwei Siegen souverän ins Viertelfinale ein, ebenso die letztjährige Finalistin Natalie Pröse. Ihr gelang im Auftaktmatch gegen Vivien Kutacova gar ein makelloser 6:0-und-6:0-Sieg.

Von den gesetzten Top acht der Damenkonkurrenz schied lediglich die an Nummer vier gesetzte Alice Violet in einem sehenswerten Kampf mit 6:7, 6:2; 9:11 denkbar knapp gegen Jacobea Junger vom TC Doggenburg in der ersten Runde des Hauptfeldes aus.

Die für den TC Villingen antretende Singerin Pia Schwarz siegte im Auftaktmatch mit 6:2 und 6:1 gegen Charlotte Rösch vom TC Doggenburg.

In der ersten Viertelfinalbegegnung der Damen unterlag die an Nummer eins gesetzte Anja Wildgruber aus München mit 3:6 und 6:7 gegen Maja Issler – mit 18 Jahren eine der Nachwuchshoffnungen des TC Waiblingen.

Nach den abschließenden Viertelfinals am Sonntagabend stehen am heutigen Montag ab 10 Uhr die Halbfinal- und Finalbegegnungen mit anschließender Siegerehrung auf dem Programm.