Rottweil will mit Sieg in Fridingen zurück an Tabellenspitze

In der Handball-Bezirksliga Frauen reist der Tabellenzweite Rottweil mit guten Siegchancen zur Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim. Winterlingen-Bitz geht mit leichten Vorteilen in sein Heimspiel gegen Ostdorf/Geislingen, während es in den restlichen beiden Begegnungen keinen erkennbaren Favoriten gibt.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – HSG Rottweil (Samstag, 14 Uhr; Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Die Rottweilerinnen können sich mit einem Sieg wieder an die Tabellenspitze setzen. Entsprechend motiviert werden sie anreisen. Doch die Gastgeberinnen, die auf einem sicheren Mittelfeldplatz stehen, wollen sich vor eigenem Publikum für die Hinspielniederlage revanchieren.

TV Onstmettingen – TV Weilstetten II (Samstag, 17.15 Uhr; Raichberghalle). In dieser Partie geht es nur noch ums Prestige. Die Onstmettingerinnen wollen sich in eigener Halle für die Hinspielniederlage revanchieren und die Weilstetterinnen wollen ihren dritten Platz absichern.

TV Spaichingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II (Samstag, 19.45 Uhr; Sporthalle Unterbach). Mit dem Heimvorteil im Rücken möchten die Spaichingerinnen gerne den Sieg aus dem Hinspiel wiederholen. Sie liegen als Drittletzter nur drei Punkte vom Abstiegsplatz entfernt.

HWB Winterlingen-Bitz – HK Ostdorf/Geislingen (Sonntag, 16 Uhr; Sporthalle in Bitz). Nach der jüngsten Auswärtsniederlage hat der HWB vor eigenem Publikum etwas gutzumachen. Doch der Vorletzte Ostdorf/Geislingen hat nichts zu verschenken.

Bezirksklasse Frauen

Der Tabellenzweite Hossingen-Meßstetten II geht mit guten Siegchancen in sein Heimspiel gegen den Vorletzten HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III. Offen ist das Mittelfeldduell zwischen Schömberg II und der Reserve der HSG Baar.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III (Samstag, 14.15 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Die Gastgeberinnen konnten das Hinspiel klar für sich entscheiden, sollten den Vorletzten aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit dem Heimvorteil im Rücken will man den Abstand zum Tabellenführer verkürzen.

TG Schömberg II – HSG Baar II (Sonntag, 13 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Nach der Niederlage im Hinspiel haben die Schömbergerinnen vor eigenem Publikum etwas gutzumachen. Bislang stehen sie einen Platz vor den Gästen und diesen wollen sie verteidigen. Doch die HSG wird sich vom Heimvorteil der TG nicht beeindrucken lassen.

Kreisliga A

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Baar IV (Sonntag, 16.30 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). Im Spitzenspiel will sich Tabellenführer Frittlingen-Neufra für die Hinspielniederlage revanchieren und setzt dabei auf seinen Heimvorteil. Doch Verfolger HSG Baar IV hat selbst noch gute Chancen auf die Meisterschaft und daher kann man hier einen spannenden Schlagabtausch erwarten.