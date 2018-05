Rottweil und Sulgen spielen in Balingen

Am Sonntag, 4. Februar, nehmen der FV 08 Rottweil und der SV Sulgen als Vertreter des Fußballbezirks Schwarzwald an der Verbands-Hallenmeisterschaft der Frauen im Futsal in Balingen teil. An vier Austragungsorten spielen 48 Mannschaften in acht Gruppen an jedem Ort jeweils drei Endrundenteilnehmer aus. Auch überregionale Teams müssen sich erst über die Bezirksmeisterschaften qualifizieren.

In der Balinger Sparkassenarena treffen die Rottweilerinnen als Bezirksmeister Schwarzwald auf folgende Gegner: VfL Sindelfingen Ladies II, TSV Frommern, SG Nehren/Dusslingen, SV Glatten und TSV Sondelfingen. In der anderen Gruppe spielen der TV Derendingen, SV Sulgen, SV Unterjesingen, RW Ebingen, TSG Wittershausen und der SV Eutingen. Gespielt wird ab 10 Uhr.

Die Endspielteilnehmer sowie der Sieger der Partie um den dritten Platz qualifizieren sich für die Endrunde am Sonntag, 18. Februar, in Stuttgart-Zuffenhausen. (olg)