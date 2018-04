Rottweil und Spaichingen haben Aufstieg vor Augen

In der Handball-Bezirksliga der Männer steht die HSG Rottweil vor dem Gewinn der Meisterschaft. Der Erste tritt bei heimstarken Dunningern an. Auch der TV Spaichingen kann in der Bezirksklasse mit einem Sieg in Schömberg den Aufstieg klarmachen. Schützenhilfe könnte die HSG Rietheim-Weilheim II liefern, die gegen Verfolger HSG Rottweil II spielt. Die HSG Frittlingen-Neufra erwartet die HSG Baar II und will im Kampf gegen den Abstieg punkten.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Albstadt II (Samstag, 18 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Bei zwei Absteigern erwischt es auch den Vorletzten aus Fridingen/Mühlheim. Der Rückstand zum drittletzten Platz ist nicht mehr aufzuholen. Vor heimischer Kulisse will sich die HSG ordentlich verabschieden. Im Hinspiel gab es ein 29:29.

TV Streichen – TG Schwenningen (20 Uhr; Längenfeldhalle Balingen). Der Dritte Streichen benötigt Hilfe, um den Relegationsplatz wie in den Vorjahren zu erreichen. Gegen den Fünften aus der Neckarstadt gab es im Hinspiel einen knappen 30:28-Erfolg.

VfH Schwenningen – HSG Neckartal (Deutenberghalle 2). Schlusslicht Schwenningen will im letzten Heimspiel der Saison besser verkaufen als beim 24:34 im Hinspiel.

TSV Dunningen – HSG Rottweil (Wehle-Sporthalle). Mit einem Sieg kann Tabellenführer Rottweil die Meisterschaft vorzeitig entscheiden. Im ersten Vergleich siegte die HSG 35:21. Es ist aber Vorsicht geboten. Der TSV hat sieben von zehn Heimspielen gewonnen.

Bezirksklasse Männer

HSG Rietheim-Weilheim II – HSG Rottweil II (Samstag, 17.40 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Die Gäste haben noch eine theoretische Chance auf die Meisterschaft. Ist das Hinspiel (22:38) ein Maßstab für das Kräfteverhältnis, dann nimmt Rottweil erneut die Punkte mit.

HWB Winterlingen-Bitz – HK Ostdorf/Geislingen II (18 Uhr; Sporthalle Bitz). Die Gäste benötigen noch einen Sieg, um – sollte es zwei Absteiger geben –endgültig in Sicherheit zu sein. Kurios: Die beiden Teams haben noch nicht gegeneinander gespielt, stehen sich an den letzten beiden Spielen in Hin- und Rückspiel gegenüber.

TG Schömberg II – TV Spaichingen (Sporthalle Schömberg). Die TG will es dem Tabellenführer schwerer als im Hinspiel (24:40) machen. Spaichinger kann mit einem Sieg die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Allerdings gilt Schömberg als heimstark.

TV Hechingen – TV Onstmettingen (19.30 Uhr, Kreissporthalle Hechingen). Im Hinspiel wurde mit Hechingen (19:32) kurzer Prozess gemacht. Der Absteiger will sich besser verkaufen. Mit Punkten ist nicht zu rechnen.

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Baar II (20 Uhr; Leintalhalle Frittlingen). Die Gastgeber befinden sich als Vorletzter in akuter Abstiegsgefahr. Gegen den Dritten dürfte es schwer werden, zu punkten. Im Hinspiel gab es eine 20:38-Klatsche.