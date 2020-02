Rottweil II macht drei Plätze gut

In der Handball-Bezirksliga Männer hat der HSG Rottweil II die TG Schwenningen 33:28 besiegt. Mit diesem Erfolg verbesserte sich der Gastgeber, zuvor Vorletzter, in der Tabelle um drei Plätze.

HSG Rottweil II – TG Schwenningen 33:28 (16:14). Die Rottweiler fanden besser ins Spiel. Dank eines gut aufgelegten Marvin Alf kamen die Gastgeber immer wieder zu einfachen Toren aus dem Rückraum. Doch die Schwenninger ließen sich nicht abschütteln und erwischten den besseren Start in die zweite Hälfte. Doch die Heimmannschaft stabilisierte sich wieder in der Abwehr und verschaffte sich mit einigen schnellen Gegenstößen wieder etwas Luft. Die HSG gab die Führung nie aus der Hand und siegte daher am Ende auch verdient. Beste Torschützen: Heim: Marvin Alf 10/3, Felix Müller 7; Gast: Richard Kellerer 7/1, Tobias Czech 6.