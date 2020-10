Rotary Club sammelt Alt-Handys für Polio-Bekämpfung

Die Kinderlähmung ist fast besiegt. Aber eben auch nur fast. Einer von drei Polio-Stämmen ist noch nicht ausgerottet. Um im Kampf gegen die Kinderlähmung weiter Fortschritte erzielen zu können, bittet der Rotary Club Hohenkarpfen-Tuttlingen um Unterstützung. Am Freitag, 23. Oktober, sammelt der Club von 8 bis 13 Uhr auf dem Tuttlinger Marktplatz Spenden.

Wer möchte, kann in der Zeit alte Handys loswerden. Dies habe, so erklärt der Rotary Club in einer Pressemitteilung, drei positive Effekte. „Jeder kann Platz in seiner Schublade schaffen, durch unsere professionelle Entsorgung leistet man einen Beitrag zu Umweltschutz und Wertstoffgewinnung und hilft durch die Alt-Handy-Spende beim weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung“, schreibt der Rotary Club.

Als Rotary mit Partnern im Jahr 1988 die Global Polio Eradication Initiative (GPEI) gründete, habe es jedes Jahr 350 000 Poliofälle in 125 Ländern weltweit gegeben. „Seitdem haben wir große Fortschritte bei der Bekämpfung der Krankheit gemacht. Heute haben wir die Poliofälle um 99,9 Prozent verringert und es melden nur noch zwei Länder weiterhin Fälle von Polio-Wildviren: Afghanistan und Pakistan“, teilt Rotary mit. „Und wir bleiben dran.“

Man wolle sich weiterhin dafür engagieren, jedem Kind eine Polio-Impfung zu ermöglichen. Ohne die vollständige Finanzierung und politische Hilfe könnte die lähmende Krankheit bald auch in poliofreie Länder wieder zurückkehren und Kinder überall gefährden. Rotary habe es sich zur „Aufgabe gemacht, die weltweite Ausrottung von Polio mit einer Unterstützung von jährlich 50 Millionen US-Dollar zu beschleunigen. Die Bill & Melinda Gates Foundation verdoppelt die rotarischen Mittel, sodass letztlich ein jährlicher Gesamtbeitrag von 150 Millionen Dollar in das Projekt End Polio Now gegeben werden kann.“

„Hat nicht jeder irgendwo alte Han-dys herumliegen, die gar nicht mehr funktionieren?“, fragt Katharina Buß, amtierende Präsidentin des RC Hohenkarpfen-Tuttlingen. „Wir engagieren uns jedes Jahr gerne für die Ausrottung dieser heimtückischen Krankheit und wir freuen uns, dies dieses Jahr mit einer ökologischen und nachhaltigen Sammelaktion verbinden zu können.“