Rotary Club empfängt junge Franzosen aus Thann

Der Rotary Club Tuttlingen hat am Donnerstagvormittag 17 junge Franzosen aus dem elsässischen Thann begrüßt. Bis Samstag stehen für sie die Tage ganz im Zeichen der Deutsch-Französischen Freundschaft. „Das ist das größte Friedensprojekt“, erklärte Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck bei der Begrüßung im Tuttlinger Rathaus.

Es komme darauf an, dass die europäischen Kernnationen Deutschland, Frankreich und Italien sich verbinden. Auch der District Governor von Rotary, Wilfried Gehart, betonte den Friedensaspekt des Jugendtreffens. „Geh nach Frankreich; je besser Du die Sprache und die Menschen kennst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder aufeinander schießen“, erinnerte der 1948 geborene Wilfried Gehart an die Worte seiner Mutter. Die aktuelle Politik zeige, wie wichtig es auch heute noch sei, dass „wir täglich an dieser Freundschaft arbeiten“.

Vor den Jugendlichen lag und liegt ein volles Programm: Ein Geschicklichkeitswettbewerb mit Endoskopen bei Karl Storz, Gespräche über Europa, Kennenlernen von Land, Leuten, Struktur, Industrie, Jobs, Ausbildung und Studium, ein Abendessen in der Bierwelt in Wurmlingen, Besuche bei Airbus, im Dornier-Museum und des Zeppelin-Hangars in Friedrichshafen am Freitag sowie eine Wanderung zum Dreifaltigkeitsberg am Samstag. Hans-Georg Mathé, Präsident des Rotary Club Tuttlingen, ermunterte die Jugendlichen, ihre Zeit in Tuttlingen zu genießen und Impulse für die Zukunft mitzunehmen: „Wir werden mit Händen und Füßen reden, uns einander annähern und dabei sehr viel Spaß haben!“ (val)