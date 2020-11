Rotarier verbuchen Handysammelaktion als Erfolg

Trotz Regens hat die Handy-Aktion des Rotary-Clubs Hohenkarpfen-Tuttlingen einen enormen Zulauf gefunden. Das teilen die Rotarier in einer Pressemitteilung mit. An einem Stand auf dem Tuttlinger Wochenmarkt sammelten sie alte Handys ein, die recycelt werden. Der Erlös aus dem Recycling der Metalle soll dem Kampf gegen die Krankheit Polio zugute kommen.

„Die Menschen kamen aus einem großen Umkreis, weil Sie von unserer Aktion gehört hatten, und brachten uns ihre alten Handys“, sagt Rotarier Andreas Ströble, der selbst von morgens früh an dabei war. Manche seien einfach froh gewesen, endlich einen seriösen Abnehmer gefunden zu haben. Den meisten sei klar, dass man ein Handy nicht einfach in den Müll werfe. Andere taten sich durchaus etwas schwer, ihr allererstes Handy jetzt wegzugeben und erzählten, wann und wie sie es einst gekauft und genutzt hatten.

Helmut Schnell klapperte die Tuttlinger Handy-Läden ab und stellte die Spenden-Aktion vor. Der Vodafone-Shop beteiligte sich direkt mit einer Tasche voller alter Telefone. „Es ist interessant“, meint Schnell. „Manche Handy-Anbieter haben eine eigene Verwertungs-Strategie für Ihre Kunden. Andere interessieren sich gar nicht dafür, was aus den alten Handys später wird.“

Experten schätzen, dass 200 Millionen ausgediente Handys allein in Deutschland zu Hause herumliegen. 22 Millionen Handys werden allein in Deutschland jedes Jahr gekauft mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von nur zwei bis drei Jahren. Die Recycling-Quote beträgt etwa fünf bis zehn Prozent. Eine ganze Reihe wiederverwertbarer Metalle stecken in diesen Handys. Den größten Gewichtsanteil macht Eisen aus, aber den größten Geldwert hat das enthaltene Gold. In einem Handy stecken nur 0,017g dieses Edelmetalls, was aber 73% des gesamten Metallwertes eines Handys ausmacht. Weitere Elemente sind Palladium, Kupfer, Nickel, Silizium, Magnesium, Platin, Neodym, Aluminium, Tantal und Zinn. Durch das Recycling lässt sich ein großer Teil wiederverwenden.

Rund 80 Kilogramm sind bei der Sammlung auf dem Tuttlinger Markt zusammengekommen. Das sind ungefähr 700 Handys, die einen Erlös von mindestens 400 Euro für EndPolioNow bringen müssten. „Wir sind glücklich über die positive Annahme der Aktion und bedanken uns ganz herzlich bei der Bevölkerung. Wir sammeln weiter!“ sagt Katharina Buß, amtierende Präsidentin des RC Hohenkarpfen.