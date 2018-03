Ross und Reiter fühlen sich wohl

Der Reitverein Tuttlingen hat sich nach dem Umzug in die Möhringer Vorstadt schnell in der neuen Reithalle eingelebt und kann damit auch mehrere Aktivitäten für Vereinsmitglieder und darüber hinaus anbieten.

Es war für den Tuttlinger Reitverein ein jahrelanger Kampf zwischen Hoffen und Bangen, bis sie einen geeigneten Platz am Radweg Richtung Koppenland in der Möhringer Vorstadt für ihre neue Reithalle gefunden haben. Im Sommer vergangenen Jahres erfolgte letztlich der Umzug von der alten und maroden Halle am Tuttlinger Donaustadion in das neu errichtete und über 60 Meter lange Gebäude in der Möhringer Vorstadt (wir berichteten). Seither herrscht dort reger Betrieb.

„Der Umzug verlief problemlos. Die Pferde sind mit einer Vorfreude in den Hänger gestiegen, als würden sie wissen, dass sie an einen besseren Platz kommen“, blickte der Vorsitzende des Reitvereins Tuttlingen Hans-Joachim Eitel zurück. Das Auf- und Ausräumen der alten Halle und das Aussortieren sei sehr aufwändig und schmutzig gewesen, da sich in mehr als 80 Jahren, die der Stall genutzt wurde, doch vieles angesammelt habe.

Eingewöhnt hätten sich alle Beteiligten inklusive der Pferde am neuen Standort schnell. Die Nähe zum Bahngleis und die vorbeifahrenden Züge seien für die Pferde überhaupt kein Problem. „Sie haben sich sehr schnell daran gewöhnt“, sagte Reiterin Mona Metzger, Pressereferentin des Tuttlinger Reitvereins. An der alten Halle seien sie mit dem Geräusch eines Rettungshubschraubers, der auf dem Tuttlinger Krankenhaus landete und abflog, ebenso klargekommen.

Platz für 32 Pferde

Aktuell sind 24 Pferde in der neuen Reithalle beheimatet, vier kommen in diesen Tagen hinzu. Insgesamt bieten die 63 Meter lange Reithalle und die dazugehörigen Boxen Platz für 32 Pferde. Die neue Location komme nicht nur bei den Vierbeinern gut an, auch die Mitglieder, Eltern und die Kinder seien rundum zufrieden. Die Reitstunden sind derzeit nahezu voll und „werden sehr gut besucht“, ergänzte Eitel.

Mit der neuen und größeren Halle könne viel mehr umgesetzt werden. Beispielsweise werden mit Regionaltrainer Holger Schulze Dressurlehrgänge angeboten. „Wir können auch wieder Springstunden anbieten, und auch das Reitabzeichen kann hier absolviert werden“, fügte Mona Metzger hinzu.

Tag und Nacht passt, auch aus Sicherheitsgründen, ein Pferdepfleger auf die Tiere auf, der ein extra Zimmer im neuen Gebäude hat. Toiletten und ein Seminarraum komplettieren die Räumlichkeiten.

„Ein entscheidender Vorteil am neuen Standort ist sicherlich auch die Anbindung an den Ringzug und den Bus“, sagte Eitel. Diese Anbindung ist nur wenige hundert Meter von der Halle entfernt. Für die Schüler sei es ebenso praktisch, mit dem Rad an die Halle zu gelangen, da diese direkt am Radweg zwischen Koppenland und Möhringer Vorstadt liegt. Auch das Parkplatzproblem fällt weg. An der Halle gibt es genügend Abstellmöglichkeiten.

Nach intensiven Arbeitswochen im vergangenen Jahr stehen für den Reitverein weitere Vorhaben auf der Agenda. Die Paddocks und die Koppeln müssen als nächstes fertiggestellt werden, genauso der Außenreitplatz.