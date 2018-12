Romahn, Klaiber, Beck und Knittel scheiden früh aus

Am zweiten Tag des Tuttlinger Tennisturniers um den Aesculap-Cup sind bei der Qualifikation der Herren die vier einheimischen Spieler in der ersten Runde ausgeschieden. Das Turnier wird am Freitag ab 9.30 Uhr mit den Hauptrundenspielen fortgesetzt.

David Romahn (LK 3) bot Patrick Kienzle (LK 2) vom TC Oberstenfeld zwar ein lange Zeit ausgeglichenes Spiel, musste sich letztendlich aber knapp in zwei Sätzen geschlagen geben. „Ich dachte zunächst, er bekommt das Spiel in den Griff“, sagte Turnierleiter Alexander Götz zum Spiel des Gosheimers, der für den TC Spaichingen das Racket schwingt. Den ersten Satz gab Romahn 4:6 ab. Im zweiten Satz wehrte er dann einen Matchball ab und holte auf. Doch am Ende musste er sich 6:7 geschlagen geben. Beide Akteure leisteten sich viele Fehler.

Relativ schnell musste Moritz Beck vom TC RW Tuttlingen die Segel streichen. Der 17-Jährige war gegen den routinierten Jürgen Frie-

drich, der fünf Leistungsklassen besser dasteht, chancenlos und unterlag 1:6/0:6. Auch Becks Teamkollege Sebastian Knittel (LK 18), ebenfalls 17 Jahre alt, musste die Überlegenheit von Jacob Bucher (LK 6) vom TC BW Villingen anerkennen. Knittel verlor 0:6/1:6.

Etwas besser zog sich Calvin Klaiber (LK 7) vom TC Spaichingen aus der Affäre. Der 20-jährige Primstädter gewann beim 2:6/2:6 gegen Zino Preis (TEC Waldau/DTB 621) immerhin vier Spiele.

Für Max Berner, der krankheitsbedingt absagte, fand der Ausrichter mit Emil Rast vom TC Oberstenfeld schnell einen Nachrücker. Der an Nummer sieben in der Qualifikation gesetzte Noah Schlagenhauf (TC BW Vaihingen Rohr) trat nicht an.

Bei den Hauptrundenspielen am Freitag steigen auch die Topgesetzten in das Turnier ein. Steffi Bachofer (DTB 38) vom TC Bernhausen, Nummer eins bei den Damen, trifft um 15.30 Uhr auf Alessandra Traub (TV Reutlingen), die als Lucky Loserin nachgerückt ist.

Die Nummer eins bei den Herren, Dominik Bartels (DTB 63) vom Wilhelmshavener THC, trifft um 18.30 Uhr auf Samuel Sippel (DTB 181) von CaM Nürnberg.

Qualifikation Herren

Halbfinale: Leopold Gomez Islinger (TC Teublitz) – Sebastian Rohrbach (VfL Sindelfingen) 6:1/7:5, Leon Brummer (TC BW Vaihingen-Rohr) – Lukas Rapp (TC Leinfelden-Echterdingen) 6:0/6:3, Jan Finckh (TC BW Vaihingen-Rohr) – Marc Weißmann (VfL Sindelfingen) 6:0/6:3, Patrick Kienzler (TC Oberstenfeld) – David Romahn (TC Spaichingen) 6:4/7:6, David Vögele (TC Hechingen) – Jakob Feyen (TC Friedrichshafen) 7:5/6:3, Jürgen Friedrich (TC BW Rottweil) – Moritz Beck (TC RW Tuttlingen) 6:1/6:0, Nico Hornitschek (TV Reutlingen) – Juraj Pavlov (TC BW Vaihingen Rohr) 6:4/6:0, Fabian Heinrich (TC BW Villingen) – Patrick Müller (TC Schwenningen) 6:4/6:2, Philipp Mayer (TC BW Rottweil) – Tim Hofmann (TC Neunkirchen) 6:2/3:6/10:7, Zino Preis (TEC Waldau) – Calvin Klaiber (TC Spaichingen) 6:2/6:2, Til Willem Frentz (TV Reutlingen) – Tim Stemler (TC Landstuhl) 6:1/6:2, Florian Mayer (TC BW Rottweil) – Emil Rast (TC Oberstenfeld) 6:4/6:4, Joshua Fritz (TC Waiblingen) – Christian Wedel (TV Reutlingen) 7:6/1:6/10:5, Jacob Bucher (TC BW Villingen) – Sebastian Knittel (TC RW Tuttlingen) 6:0/6:1, Luka Shane Eble (SV Böblingen) – Moritz Mayer (TC Herrenbrg) 6:3/6:2, Orestis Michaelides (TC Doggenburg) kampflos Sieger (Noah Schlagenhauf, TC BW Vaihingen Rohr, nicht angetreten).