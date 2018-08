Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Weil ein Autofahrer einen Rollerfahrer beim Fahrstreifenwechsel übersehen hatte, ist es am Samstagmittag in der Tuttlinger Alleenstraße zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei verletzte sich der Rollerfahrer dabei leicht.

Auf Höhe des Hotels Légère wollte der 30-jährige Autofahrer von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Der übersehene Rollerfahrer bremste zwar noch, konnte aber die Kollision mit dem Hyundai nicht mehr verhindern. Er prallte in der Folge erst gegen das Fahrzeug und landete im Anschluss auf der Straße und verletzte sich leicht am Oberarm. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 1200 Euro.