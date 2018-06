Rollerdiebe treiben in Tuttlingen ihr Unwesen

Mehrere Fälle, in denen geklaute Motorroller im Mittelpunkt stehen, beschäftigen derzeit in Tuttlingen die Polizei. In dieser Woche waren die Motorrollerdiebe gleich drei Nächte in Folge auf Achse.

„Aktuell gehen wir von einer Serie aus“, sagt Sarah König, Pressesprecherin der Polizeidirektion Tuttlingen. Seit Anfang Juni wurden der Polizei im Stadtgebiet Tuttlingen elf Diebstähle, beziehungsweise Diebstahlsversuche gemeldet. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen wollte König jedoch keine Auskunft geben.

In dieser Woche waren es drei Nächte in Folge, in denen die Täter ihr Unwesen trieben. In der Nacht zum Montag hatte ein Unbekannter versucht, aus einer Garage in der Donaustraße ein Mofa zu entwenden (wir haben berichtet). Weil dabei die eingebaute Alarmanlage des Zweirads ausgelöst wurde, flüchtete der Täter unverrichteter Dinge.

In der Nacht auf Dienstag versuchten Unbekannte erneut, einen Motorroller zu stehlen – allerdings wieder ohne Erfolg. Das Fahrzeug parkte in der Brunnenstraße und war mittels Bremsscheibenschloss gesichert. Laut Polizei schoben die unbekannten Diebe das Gefährt der Marke Explorer von seinem Stellplatz auf die andere Straßenseite in den Innenhof des Hochschulcampus, wo sie gewaltsam die Frontverkleidung entfernten und sich an der Elektronik zu schaffen machten. Da sie dank des Bremsscheibenschlosses aber nicht in der Lage waren, den Roller fahrend mitzunehmen, ließen sie ihn an Ort und Stelle stehen.

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden wurden im Innenhof der Karlschule zwei herrenlose Motorroller aufgefunden. Ein vorbeifahrender Autofahrer machte die Polizei zuvor auf eine Gruppe von vier Jugendlichen aufmerksam, welche sich an der Schule an einem Roller zu schaffen machten. Die sofort anfahrende Polizei konnte die Jugendlichen nicht mehr antreffen, fand im Innenhof aber zwei stark beschädigte Motorroller auf, die offensichtlich zuvor durch die Gruppe entwendet worden waren. Die Außenverkleidung an den Zweirädern war teilweise herausgebrochen worden und man hatte an der Elektrik manipuliert.

In der Folge stellte sich heraus, dass einer der beiden Roller aus der Gutenbergstraße geklaut worden war, der Besitzer den Diebstahl jedoch noch nicht bemerkt hatte. Der zweite Roller konnte bislang nicht zugeordnet werden. Das Versicherungskennzeichen sei nicht registriert, sagte Sprecherin König.

Ob es sich dabei um den oder die gleichen Täter handelt, ist laut Polizeipressesprecherin Sarah König nicht sicher. (skr)