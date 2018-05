Rolf Brohammer bleibt Lauftreffleiter der Sportfreunde

Die Mitglieder der Lauftreff-Abteilung der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) haben jüngst auf ihrer Abteilungsversammlung im TSF-Vereinsheim Rolf Brohammer einstimmig als Lauftreffleiter bestätigt.

In seinem Rückblick betonte der alte und neue Abteilungsleiter unter anderem, dass die TSF-Lauftreffler in der vergangenen Laufsaison an insgesamt 61 Wettkämpfen und Volksläufen in der Region und darüber hinaus an der Startlinie gestanden hätten – zum Teil auch international. Er erinnerte dabei, dass die Tuttlinger Sportfreunde erneut der teilnahmestärkste Verein bei der regionalen Rennserie des Silberdistel Albcups 2017 gewesen seien. Um sich dafür fit zu machen, bot die Abteilung im vergangenen Jahr ihren TSF-Läufern 150 Übungseinheiten an.

Rolf Brohammer, der im vergangenen Herbst mit dem Sportpreis der Stadt Tuttlingen ausgestattet wurde, betonte, dass das aktuelle Training mit dem Gränzbote-Laufteam für das Tuttlinger Sportevent „run und fun“ am 9. und 10. Juni „organisatorisch sehr gut funktioniert“ und alle Teilnehmer „motiviert und mit vollem Ehrgeiz“ die Übungseinheiten bestreiten würden. Er sei sich sicher, dass alle Gränzbote-Läufer ihr angestrebtes Ziel beim Zehn-Kilometer-Lauf oder beim Halbmarathon erreichen werden – zumal noch mehrere Trainingswochen bis zum Startschuss zur Verfügung stehen. Die Lauftreffbetreuer der Tuttlinger Sportfreunde machen seit April mittwochs die mehr als 50 Gränzbote-Läufer in mehreren Leistungsgruppen fit für eine erfolgreiche Teilnahme an diesem Sportevent.

„Vom Walker zum Läufer“

Ebenso sei der Kurs „Vom Walker zum Läufer“, den die Abteilung seit April allen Interessierten anbietet, „gut angenommen worden und damit erfolgreich gestartet“.

Auf der Abteilungsversammlung beschlossen die Mitglieder des Lauftreffs, verstärkt jüngere Generationen zu mehr Bewegung zu begeistern. Deshalb wollen sie beispielsweise verstärkt am Hochschulcampus in Tuttlingen auf den Lauftreff aufmerksam machen.

Die Lauftreffabteilung registriere derzeit 126 Mitglieder, erfreue sich laut Brohammer weiterhin an einem Mitgliederzuwachs und bilde damit bei den Tuttlinger Sportfreunden die größte Abteilung.