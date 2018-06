Rockballaden für krebskranke Kinder

Zu Ihrem zehnjährigen Bestehen hat die Projektband Adventure for Charity gleich zwei Rekorde hingelegt. Zum einen war sie mit 14 Musikern und einem Mann am Mischpult stärker besetzt als jemals zuvor. Nach den sehr gut besuchten Konzerten in der evangelischen Martinskirche Tuttlingen und der Christuskirche in Mühlheim a. D. ergab sich nun ein weiterer erfreulicher Rekord: Die Besucher waren dieses Jahr besonders großzügig. So kam eine Spendensumme vom 6526,70 Euro zusammen. Adventure for Charity bedanken sich für diese großzügigen Spenden. Der Spendenscheck geht – wie auch in den Vorjahren – an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Der unterstützt die Freiburger Krebsklinik unter Anderem ein Elternhaus allein auf Basis von Spendengeldern. Die Musiker sind (von links) Alexander Bronner (Mischpult), Oliver Scheunemann, Albert Hagen (beide Tasteninstrumente), Hubert Schnell (Bass und Gesang), Paul Peschke (Akustik-Gitarre, Gesang), Thomas Manz (Solo-Gitarre), Oliver Rehe (Akustik-Gitarre, Gesang), Tanja Hensler (Gesang), Michael Huber (Schlagzeug, Gesang), Natalie Kremer (Gesang), Fritz Rebstein (Saxophon, Akkordeon, Gesang), Anja Milkau (Gesang), Gerhard Frey (Gitarre, Gesang), Jürgen Knobelspies (Bass, Gesang) und Markus Mann (Solo-Gitarre, Gesang). (alu) Foto: alu (alu)