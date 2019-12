Rockatonixx liefert schweißtreibendes Rockkonzert ab

In der SC04-Lounge hat am Montagabend keiner mehr Platz gehabt. Grund dafür war das Weihnachtskonzert des Rittergartenvereins mit der Rockband Rockatonixx. Die Formation, bestückt mit lauter erfahrenen Musikern, ist in der Region eine feste Größe. Im Gepäck hatten sie eine geballte Ladung an Rockklassikern und Popsongs. Einer der Sänger, Bernhard Gail, überspannte den Bogen zunächst ein wenig mit einem Überschuss an aggressivem und lautem Gesang. Nur kurze Zeit später egalisierte er aber seine Anlaufschwierigkeiten und nutzte seine zweite Chance mit dem Titel „Easy“ eiskalt aus. Rockig – aber diesmal gekonnt mit viel mehr Gefühl am Mikrofon – drückte Gail dem Titel seinen eigenen Stempel auf. Sänger Sebastian Rist, der aus zeitlichen und privaten Gründen nur vereinzelt beim Konzert mitwirkte, setzte mit „Fly away“ stimmlich einen obendrauf und wusste genau, wie er mit seinem Gesang die leisen und dominanten Abschnitte in Szene setzen musste – die Club-Lounge kochte. Ihre Instrumente hatten die Musiker von Rockatonixx zu jeder Zeit fest im Griff und beeindruckten nicht zuletzt mit mehreren Soloeinlagen – natürlich handgemacht.

Meist gelesen in der Umgebung Tuttlingen Karl Storz gratuliert erfolgreichen Handwerkern