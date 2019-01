Rochade in der Innenstadt: Das tut sich im Tuttlinger Einzelhandel

Ein kleine Rochade an Geschäften ist mal wieder in der Tuttlinger Innenstadt zu erwarten. Vor allem in der Oberen Hauptstraße sind Neuerungen geplant. Ein kleiner Überblick.

Karlheinz Schweizer, Wirt des „Schweizerhof“ in der Oberen Hauptstraße 8, gibt das Lokal auf. „Wir haben keinen Nachfolger gefunden“, sagt seine Schwester Gerda Kittler. Selbst eine Anfrage über die IHK sei erfolglos geblieben. Die Räume sollen deshalb umgebaut werden. Es soll stattdessen ein Mode-Geschäft einziehen, heißt es. Genaueres war aber noch nicht zu erfahren.

Dessous statt Baustellen-Büro

Direkt nebenan befindet sich seit knapp drei Jahren das Baustellen-Büro der Stadt Tuttlingen, das zur Sanierung der Fußgängerzone eingerichtet worden war. Zuvor war dort das Modegeschäft „Elle-Mode“. Nun wird das Dessous-Geschäft „Gebhardt-Dessous“ einziehen, wie Inhaberin Doreen Gebhardt bestätigt: „Ich habe dort mehr Fläche zur Verfügung und kann das Sortiment sowie die Anzahl der Kabinen ausbauen.“ Eröffnen will sie erst, wenn die Baustelle zur Sanierung der Fußgängerzone in der Oberen Hauptstraße abgeschlossen ist – geplant ist das laut Stadt im Sommer.

Bislang betreibt Gebhardt ihr Geschäft in der Bahnhofstraße 16. Interessierte als Nachmieter für diesen Standort gebe es bereits.

Eine Schließung gab es dagegen in der Honbergstraße: Das Fotografiestudio Susanne Krum, das auch Filialen in Herrenberg und Nagold besitzt, hat zugemacht. An zu wenigen Kunden habe es nicht gelegen, sagt Inhaber Michael Mohatschek auf Nachfrage. Im Gegenteil: „Wir hatten in Tuttlingen immer viel Laufkundschaft.“ Allerdings habe das Personal gefehlt: „Wir haben über ein Jahr lang nach einem ausgebildeten Fotografen gesucht, aber niemanden gefunden.“ Mitarbeiter aus anderen Filialen zu entsenden, habe auf die Dauer keinen Sinn gemacht – deshalb die Schließung. „Ohne Mitarbeiter kein Laden“, fasst Mohatschek es nüchtern zusammen.

Baba’s Kitchen öffnet am 1. Februar

Ein bisschen verzögert hat sich die Eröffnung von Baba’s Kitchen in der Unteren Hauptstraße. Dort soll es laut Betreiberin ab dem 1. Februar orientalisches Essen und Backwaren geben.

Die Gerry Weber Gruppe hatte im Dezember angekündigt, dass rund fünf Prozent der Mietverträge auslaufen, nicht verlängert oder neu abgeschlossen werden. Zum Standort in der Bahnhofstraße in Tuttlingen heißt es aus der Pressestelle: „Eine Schließung des Gerry Weber Stores in Tuttlingen ist derzeit allerdings nicht in Planung.“