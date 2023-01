Rittergartenverein veranstaltet Filmschau

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine vom Rittergartenverein und dem Scala-Kino organisierte Filmschau.

Die Reihe startet am Mittwoch, 18. Januar, mit der Satire „Triangle of Sadness“ von Ruben Östlund, die in die Welt der Superreichen und ihrer Marotten führt. Am Mittwoch, 1. Februar, spielt Ralph Fiennes einen exzentrischen Koch, der seine Gäste zu schockieren weiß. In Mika Kaurismäkis Komödie „Grump“ (15. Februar) sucht ein Finne in Deutschland nach einem Gebrauchtwagen. Martina Gedeck, Nastassja Kinski und Charly Hübner gehören zur hochkarätigen Besetzung der Literaturverfilmung „Die stillen Trabanten“ (1. März), die in Leipzig spielt. Am 15. März steht „She Said“ auf dem Programm, der die Weinstein-Affäre und den Beginn der Mee-to-Debatte rekonstruiert. Den (vorläufigen) Abschluss bildet am 29. März der Oscar-Favorit „The Banshee ob Inisherin“ von Kult-Regisseur Martin McDonagh.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro, Vereinsmitglieder zahlen sieben Euro.