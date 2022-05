Rittergartenverein übergibt Spenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 2. April fand in der Stadthalle Tuttlingen ein Benefizkonzert für die Flüchtlinge aus der Ukraine statt. Die Organisatoren des Rittergarten e.V., Jutta Strobel, Thomas Klatt und Mike Urso, konnten Künstler und Bands wie B12, die Kau Boys, Dos Mundos, Celio de Carvallo oder die Combo der Musikschule für dieses außergewöhnliche Konzert gewinnen. Dank der großzügigen Unterstützung der Stadt Tuttlingen, die die Kosten für die Räumlichkeiten und für die technische Unterstützung durch das Team der Tuttlinger Hallen übernahm, ein besonders wichtiger Beitrag zum Gelingen des Konzertes, und einiger Sponsoren, konnten die Kosten so minimiert werden, dass die Erlöse komplett gespendet werden konnten.

Die Einnahmen aus Spenden und Getränkeerlös summierten sich auf 6300 Euro, die der Verein nun zu gleichen Teilen an den Ukraine Kinderhilfsfonds des Landkreises Tuttlingen und den Verein „Hilfe für Menschen in der Ukraine e.V.“ übergab. Thomas Klatt und Mike Urso überlegen, ob die im Laufe des Jahres noch eine weitere Aktion für Ukraine-Flüchtlinge organisieren.