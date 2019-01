Rittergartenverein startet Filmsaison

Die Filmsaison des Rittergartenvereins in Tuttlingen beginnt am Mittwoch, 9. Januar, um 201.5 Uhr im Scala-Kino mit „Gundermann“. In dem Streifen geht es um den gleichnamigen Liedermacher, der sich in der DDR als Stasimitarbeiter einspannen ließ, während er selbst unter Beobachtung stand.

Lars Eidinger und Tobias Moretti spielen die Hauptrollen in „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“, der am 23. Januar gezeigt wird. Der polnische Film „Cold War“ des Oscarpreisträgers Pawel Pawlikowski zeigt am 6. Februar eine Romanze zurzeit des Kalten Kriegs.

Die Komödie „Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte“ am 20. Februar bietet eine Odyssee eines Inders durch Europa. Die Ökofabel „Gegen den Strom“ führt am 6. März das Dilemma einer Aktivistin zwischen politischem Kampf und Sehnsucht nach Familie vor. In der Coming „Mellow Mud – Sanfter Schlamm“ verschweigt eine 17-Jährige den Tod ihrer Großmutter, um sich zu ihrer in England arbeitenden Mutter durchzuschlagen. Am 3. April forscht der Regisseur Jafar Panahi in dem Filmrätsel „Drei Gesichter“ nach dem Schicksal einer verschwundenen Jungschauspielerin.