Rita Süssmuth: Frauen müssen für ihre Position kämpfen

Für die Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Frauen hat sich am Montag die ehemalige Bundestagspräsidenten Rita Süssmuth mit ihrem Vortrag „Wer nicht kämpft, hat schon verloren!“ stark gemacht und damit die weibliche Rolle in der Politik und Gesellschaft in den Mittelpunkt gerückt.

Rund 150 Zuhörer folgten der Einladung des Aesculap-Frauennetzwerks „B-Win“ und ließen sich Süssmuths Vortrag im Aesculapium in Tuttlingen nicht entgehen. Unschwer zu erkennen: Die Frauenquote im vollbesetzten Hörsaal kratzte beinahe an den 100 Prozent. Nur vereinzelt zeigten die Männer Präsenz, so auch der Aesculap-Vorstandsvorsitzende Joachim Schulz und das Vorstandsmitglied Jens von Lackum, die wohl beide bewusst bei dieser Veranstaltung nur in der dritten Reihe Platz nahmen.

Was folgte war eine Ansprache über die weibliche Rolle in Politik und Gesellschaft. Von Beginn an baute Süssmuth ihren trockenen Humor ein. Die mittlerweile 82-Jährige: „Ich gehöre nicht mehr in die Öffentlichkeit, aber ich scheue sie auch nicht.“ Der Saal lachte, dann machte sie sich stark für Frauen und ermutigte sie: „Ich wünsche Ihnen, dass sie bei allen beruflichen Entwicklungschancen ihre Authentizität nicht verlieren“, sagte sie zu ihren Zuhörerinnen. Es müsse immer klar sein, wer man sei und in welcher Hinsicht man sich verändern wolle. „Mit dieser Haltung entwickelt man ein besseres Selbstwertgefühl“, meinte Süssmuth und ergänzte: „Wir sind zu lange ausgegrenzt und für unfähig gehalten worden.“ Namhafte Männer würden behaupten, dass Frauen nur alles durcheinanderbringen und zu viel Emotionalität mitbringen würden. „Ich frage mich dann immer, wieso diese Männer den Frauen die Kinder anvertrauen?“, erzählte Süssmuth und blickte in die Runde. Vor allem in Krisenzeiten hätten die Frauen ihre Fähigkeiten bewiesen.

„Wir stehen jetzt in einer Phase, in der es uns nicht an qualifizierten Frauen fehlt“, findet sie. Es sei notwendig gewesen, die Förderung an die erste Stelle zu stellen. Ihre Botschaft: „Keiner kann es allein. Wir brauchen Netzwerke und jeder braucht wenigstens eine Person, die an den anderen glaubt.“

Sie ist davon überzeugt, dass man zur Politik im ländlichen Raum zurückkehren solle. Aus den Sechzigern erzählte sie von der Prognose, die sie auch betraf: „Vom Lande, katholisch und ein Mädchen“, zählte sie auf. „Das war ein feststehendes Wort, ein Handicap, fast wie behindert“, scherzte sie und hatte die Lacher erneut auf ihrer Seite. Dennoch sei sie ein neugieriges Mädchen gewesen und habe studiert. Jedes Mädchen soll seine Chance nutzen, sich trauen und sein Potenzial ausschöpfen. „Der berufliche Bereich gehört zum Leben der Frau, wie zum Leben der Männer auch der familiäre Bereich gehört. Zum Glück gibt es mehr und mehr junge Männer, die das entdeckt haben“, sagte die 82-Jährige. Diese Männer gelten allerdings in der Gesellschaft eher als „Softis“, die immer noch nicht begriffen hätten, was Karriere bedeute.

Sie bestärkte außerdem die Globalisierung und stellte fest: „Uns geht es gut. Wir haben eine gute Verfassung, aber sind wir auch in einer guten Verfassung?“ – eine nachdenkliche Stimmung im Hörsaal.

Immer wieder ermutigte sie die Frauen im Aesculapium, ihre Potenziale auszuschöpfen und appellierte an sie, die Neugier nie zu verlieren. Auch nach einer Niederlage gelte es, optimistisch zu bleiben. Die Frauen sollten auch bei einem ausbleibenden Erfolg nie aufgeben, vor allem dann nicht, wenn sie „zutiefst überzeugt“ seien von einer Sache. Die Lust am Lernen dürfe ohnehin nie aufgegeben werden.

Es sei nicht damit gelöst, dass man Aufgaben und Positionen den anderen überlasse. „Wir brauchen starke Individuen, aber keine Egoisten, die nur an sich denken. Ich glaube an die Menschen in diesem Land, die auch Macht ausüben wollen im positiven Sinne“, betonte die Politikerin. Wer „nein“ zur Macht sage, sei selbst „ohnmächtig“. Diejenigen würden sich damit abfinden, dass andere die Macht und Entscheidungen nicht nur „gebrauchen, sondern auch missbrauchen – und das lassen wir nicht zu“, so Süssmuths Abschlussworte, für die sie minutenlanges Standing Ovation von den 150 Zuhörern erhielt – inklusive aller anwesenden Männern.