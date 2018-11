Ringzug sucht Geschäftsführer – schon wieder

Der Zweckverband Ringzug der drei Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil steht ohne Chef da. Das Landratsamt Tuttlingen bestätigte Medienberichte, denen zufolge der ehemalige Geschäftsführer Fabian Uyanakumarage die Probezeit nicht überstanden hat. Er war keine drei Monate im Amt.

Offenbar fehlte es Uyanakumarage an der fachlichen Qualifikation und am täglichen Umgang mit Mitarbeitern. Dabei hatte Landrat Stefan Bär sich bei der Begrüßung am 1. September noch gefreut, „einen engagierten Geschäftsführer“ gefunden zu haben. Vorgänger Uwe Brand hatte den Zweckverband zum 31. Mai verlassen.