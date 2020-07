In diesem Jahr wird es in Nendingen keine Mannschaftskämpfe im Ringen geben. Sowohl in der Deutschen Ringerliga als auch in der Oberliga Württemberg und in der Bezirksliga. Das gab der Vorstand am Freitag in der Jahreshauptversammlung in den Donau-Hallen bekannt. Die Teilnehmer saßen mit Mindestabständen in der gesamten Halle verteilt.

„Ringen ist eine Kontaktsportart und damit in Corona-Zeiten gefährlich“, so Vorsitzender Edwin Hamma. Die Infektion eines Sportlers könnte erhebliche Folgen haben, ob für Sportler oder den Verein. Daher hätten auch neun der zehn Oberligavereine dem Württembergischen Ringerverband mitgeteilt, dass sie sich nicht an einer Runde beteiligen.

Auch alle anderen Veranstaltungen in diesem Jahr, wie die Jubiläumsfeier 100 Jahre ASV, der Donau-Cup und der Flohmarkt sind abgesagt. Im Frühjahr 2021 ist eine Mitgliederfeier vorgesehen, bei der das Jubiläum im Mittelpunkt stehen werde. Das ASV-Jubiläumsbuch wurde vorgestellt und 600 Exemplare in der Versammlung verkauft.

517 Mitglieder hat der Verein. Von ihnen können alleine 32 auf eine zehnjährige Mitgliedschaft zurückblicken. Der Verein dankte ihnen die Treue mit einer Urkunde. Jugendleiter Claus Dobbrick berichtete von einer bis März erfolgreichen Jugendarbeit. In der Jugendmannschaftsrunde wurde man Vizemeister. Ob und wann es eine neue Jugendrunde geben wird, sei derzeit ungewiss. Sportvorstand Andreas Kosing berichtetete, dass die Aktiven der Oberliga Platz vier und in der Bezirksliga Platz fünf erreicht haben. Für das zum Saisonende ausgeschiedene Trainergespann Baris Diksu und Marc Buschle habe man Max Stumpe und Ghenadi Tulbea als Nachfolger gewinnen können. Finanzvorstand Edwin Hamma berichtete von einer stabilen Kassenlage.

Werner Marquardt (Vorstand Organisation) und Hans-Dieter Schwarz (Vorstand Wirtschaft) ergänzten das Vereinsgeschehen. Die turnusmäßigen Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Sport-Vorstand Andreas Kosing, Pressewart Stefan Rutschmann, Kassenprüfer Thomas Scheuring und Stefan Seidel.