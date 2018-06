Ringer-Meisterschaft mit Sarah Schullian

Am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, finden in Warnemünde in Mecklenburg-Vorpommern die Deutschen Meisterschaften der weiblichen Jugend statt. Der Württembergische Ringerverband (WRV) nimmt mit einem elfköpfigen Aufgebot teil. Mit Lioba Marte (AV Hardt), Svea Reichmann und Sarah Schullian (beide AB Aichhalden) kommt ein Trio aus dem Schwarzwald. Die drei Mädchen starten jeweils in der Altersklasse der „Schoolgirls“, das sind die Jahrgänge 2004 und 2005.

Die Kämpfe beginnen am Freitag nach der Eröffnung um 18 Uhr und werden am Samstag um 9.30 Uhr fortgesetzt. (lh)