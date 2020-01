Ringer ermitteln Meister

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar, werden im Sportzentrum „Schalkswiesen“ in Ehningen (bei Böblingen) die württembergischen Einzelmeister der Jugend im griechisch-römischen Stil ermittelt und um die württembergischen Mannschaftsmeistertitel der Schüler und Jugend gekämpft. Ausrichter ist jeweils der TSV Ehningen.

Zu den Titelkämpfen der A-, B- und C-Jugend, die am Samstag ab 10.15 Uhr beginnen, haben sich insgesamt 240 Athleten angemeldet. Dies würde gegenüber dem Vorjahresergebnis (178) eine unerwartete Rekordbeteiligung bedeuten. Jetzt muss allerdings abgewartet werden, wie viele Mattenfüchse tatsächlich zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr über die Waage gehen.

Mit 14 Jugendringern schickt der KSV Aalen das größte Kontingent nach Ehningen. Aus dem heimischen Bezirk reisen der AB Aichhalden und der AV Hardt mit jeweils elf Startern an, die KG Wurmlingen/Tuttlingen kommt zusammen auf zehn Teilnehmer. Der jeweilige Gewichtsklassenmeister hat beste Chancen, das Ticket für eine Nominierung zu den Deutschen Meisterschaften zu lösen. Aber auch den Vizemeistern werden Chancen eingeräumt, auf den DM-Zug noch aufspringen zu können.

Die Kämpfe für die beiden Mannschaftswettbewerbe beginnen am Sonntag, 2. Februar, um 10 Uhr. In der Altersklasse der Jugend (14 bis 18 Jahre) hat bislang nur die SG Weilimdorf eine Mannschaft gemeldet, was eine große Enttäuschung darstellt. Damit droht das Turnier in dieser Alterskategorie auszufallen und zur Farce zu verkommen. Der Veranstalter wie auch Verbandsjugendreferent Frank King (Schramberg) hoffen noch auf kurzfristige Nachmeldungen.

Bei den Schülern wollen fünf Teams württembergischer Mannschaftsmeister werden, darunter der AB Aichhalden und der AV Hardt. Das ist weit von einer Rekordbeteiligung entfernt.

Auch hier haben die jeweils Erstplatzierten eine Nominierung zu den Deutschen Titelkämpfen sicher in der Tasche.