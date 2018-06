Ringer-DM der Schüler in Sulgen

(lh) - Der KSV Tennenbronn ist am Freitag und Samstag, 29. und 30. April, Ausrichter der deutschen Ringer-Mannschaftsmeisterschaften der Schüler. Die Wettkämpfe finden in der Kreissporthalle Sulgen statt.

Auch wenn die Organisation für den südbadischen Regionalligisten mit über 60 freiwilligen Helfern eine enorme Herausforderung bedeutet, sind die Gastgeber in dieser Beziehung eigentlich schon alte Hasen. 1990, 2000 und zuletzt 2005 richteten sie deutsche Einzel-Meisterschaften der Junioren, Jugend A und Jugend B erfolgreich aus. Dies alles in der Rossberg-Sporthalle in St. Georgen. Weil diese derzeit saniert wird, weicht der KSV in die Sulgener Kreissporthalle aus, die somit eine Premiere erlebt.

Sportlich sind die Voraussetzungen für einen attraktiven Team-Wettbewerb gegeben. 18 Mannschaften, zwei mehr als im Vorjahr, haben gemeldet. Darunter Titelverteidiger KSK Neuss, der neben dem KV Riegelsberg und SV Berlin erneut zu den Favoriten gehören dürfte. Aber auch die Gastgeber sind nicht zu unterschätzen und gelten unter Experten so etwas wie ein Geheimtipp. Insgesamt waren sie schon sieben Mal dabei und holten 2006 und 2014 den Titel. Davon sind allerdings altersbedingt nicht mehr viele dabei. Im Vorjahr erreichten sie Platz drei. Zumindest im Landesverband Südbaden ist der KSV-Nachwuchs einsame Spitze. Zuletzt sechsmal in Serie sicherten sich die Schützlinge von Joachim Moosmann und dessen Trainerteam die Meisterschaft in der Verbandsjugendliga. Hinzu kommen mindestens fünf südbadische Mannschaftsmeistertitel.

Durch das Nachrücken des AB Aichhalden besteht zudem die Möglichkeit auf ein spannendes Lokalderby. Beide Vereine hätten nichts dagegen, wenn das Los sie erst dann zusammenführt, wenn es um die Medaillen, oder besser noch um den Titel geht. Ursprünglich hatten die Aichhalder die Qualifikation als Dritter bei den württembergischen Mannschaftsmeisterschaften verpasst. Sie waren im direkten Duell am ASV Schwäbisch Hall mit 20:20 gescheitert, da sie bei ihren Einzelsiegen eine längere Kampfzeit aufwiesen. Da jedoch die Haller aufgrund mehrerer verletzter Ringer ihre Teilnahme absagten, rückte der AB Aichhalden wieder in den Fokus und nahm das Angebot eines Starts gerne an.

Zweiter württembergischer Vertreter ist die SG Weilimdorf. Durch die Gastgeberrolle darf der südbadische Ringerverband drei Mannschaften aufbieten. Neben Tennenbronn werden noch der TuS Adelhausen und die RG Lahr teilnehmen. Aus Nordbaden kommen der ASV Ladenburg und die SVG Nieder-Liebersbach. Dadurch stellt das Bundesland Baden-Württemberg mit seinen drei Landesverbänden sieben Teams.

Die weiteste Anreise haben der SC Hamburg und die KG RV Lübtheen aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich auch KG Küstenringer nennen. Aus Bayern kommen SV Nürnberg und ASV Hof, aus Hessen KSV Seeheim und KSC Hösbach, aus dem Saarland neben Riegelsberg noch ASV Hüttigweiler und die Pfalz ist durch den AV Speyer vertreten.

Es gilt folgender Zeitplan: Freitag, 16 Uhr: Auslosung. 16.30 Uhr bis 17 Uhr: Waage. 18 Uhr Einmarsch und Eröffnung durch DRB-Jugendreferent Klaus Blank (Radolfzell). Ab 18.30 Uhr Beginn der Kämpfe auf drei Matten. Im Anschluss Empfang für Offizielle, Kampfrichter und geladene Gäste. Samstag, 9.30 Uhr: Fortsetzung der Kämpfe, gegen circa 17 Uhr Finalkampf um Platz eins mit anschließender Siegerehrung. Für die Freitagskämpfe gibt es freien Eintritt, am Samstag kostet der Eintritt ganztätig zwölf Euro (ermäßigt acht Euro). (lh)