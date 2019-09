Ringer des SV Dürbheim gehen am Freitag auf die Matte

Die heimischen Ringer-Mannschaften genießen an diesem Wochenende Heimrecht. In der Verbandsliga empfängt der SV Dürbheim bereits am Freitag um 21 Uhr die TSG Nattheim.

Oberliga Württemberg: Für den AB Aichhalden lief bisher alles planmäßig, in beiden Heimkämpfen gab es klare Siege. Nun muss die Kopp-Schullian-Zehn erstmals auswärts antreten. Beim TSV Ehningen ist Vorsicht geboten. Die in Lauerstellung liegende SG Weilimdorf wartet nur darauf, dass die Schwarzwälder in Ehningen stolpern, um die Tabellenführung zu übernehmen. Die Aufgabe der Stuttgarter Stadtteil-Ringer beim KSV Neckarweihingen ist deutlich leichter als die des ABA. Vor einem Sieg steht auch der ASV Nendingen zu Hause gegen den bisher nicht immer überzeugenden RSV Benningen (Samstag, 20 Uhr, Donauhalle). Damit bliebe der ASV in der Spitzengruppe. Für den KSV Musberg zählen beim SV Ebersbach nur zwei Punkte, um nicht frühzeitig in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Verbandsliga Württemberg: Der AV Hardt hat am vergangenen Wochenende die große Chance verpasst, mit einem Sieg über Aufsteiger KSV Unterelchingen die alleinige Tabellenführung zu übernehmen. Zwei Stammkräfte zu ersetzen waren des Guten zu viel, wodurch die 16:18-Niederlage zu erklären ist. Muss die Malz-Zehn erneut ersatzgeschwächt antreten, gleicht die Aufgabe selbst gegen Schlusslicht KV Plieningen keinem Zuckerschlecken. Mit einem sicheren 20:12-Sieg in Plieningen konnte sich der SV Dürbheim wieder in die Spitzengruppe kämpfen. Um sich dort festzusetzen, braucht es einen weiteren Sieg gegen die TSG Nattheim (Freitag, 21 Uhr, Turnhalle Dürbheim). Als Punktelieferant werden die Ostalb-Ringer sicherlich nicht nach Dürbheim fahren. Für Absteiger SV Fellbach läuft es noch nicht rund, wie die 16:17-Niederlage in Röhlingen zeigt. Beim TSV Herbrechtingen wollen es die Fellbacher besser machen. Von Tabellenführer AC Röhlingen wird ein Sieg gegen den KSV Unterelchingen erwartet.

Landesliga Württemberg: Folgt jetzt der Trossinger Streich Nummer vier? Mit dem TSV Meimsheim stellt sich am Samstag um 19.30 Uhr in der Trossinger Fritz-Kiehn-Halle ein Gegner vor, der erst einen Sieg vorweisen kann. Übermütig sollten die Harmonikastädter deshalb nicht werden. Denn ihre bisherigen Gegner zählten nicht zum Favoritenkreis. Lokalrivale KG Wurmlingen/Tuttlingen wartet nur darauf, dass der KSV stolpert, um selbst die Spitze zu erklimmen. Zuhause gegen die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot (Samstag, 19.30 Uhr, Elta-Halle Wurmlingen) sollte ein Sieg für die KG drin sein. Die neuformierte Neckarunion Münster/Remseck will die Chance gegen den RSV Benningen II nutzen, um Abstand zur unteren Tabellenhälfte zu gewinnen.

Bezirksliga: Die KG Nendingen/Mühlheim II hat kampffrei.

Bezirksklasse: Im Keller-Duell zwischen dem Vorletzten KG Wurmlingen/Tuttlingen II und Schlusslicht Winzeln II (Samstag, 18 Uhr, Elta-Halle Wurmlingen) sollten die Einheimischen siegreich bleiben können.