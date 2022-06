Ringer der KG Wurmlingen/Tuttlingen zu Besuch in Italien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tuttlingen/Wurmlingen - Schon lange wollte man die Mannschaftskollegen und Freunde aus Italien, die nun schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der KG Mannschaft sind, in ihrer Heimat besuchen und bei der Gelegenheit auch einen Freundschaftskampf ausrichten.

Das verlängerte Wochenende mit Brückentag an Christi Himmelfahrt war ein guter Zeitpunkt, um dieses Event zu realisieren. In einer Gegend, die für Urlaubsreisen sehr bekannt ist, konnte man dies sehr gut mit einem kurzen Urlaubstrip kombinieren. Das tolle Wetter und die warmen Temperaturen taten ihr Übriges dazu, um das Ganze zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Zu dem sportlichen Event, das in der Ringerhalle von Chiavari stattfand, trafen noch zusätzliche Ringer aus Genua und Savona hinzu. Nach einem gemeinsamen Training fanden die Freundschaftskämpfe statt, die ehrgeizig ausgetragen wurden und auch für einige Überraschungen sorgten.

Das anschließend gemeinsame Essen an der Strandpromenade von Chiavari rundete diesen tollen und geselligen Tag ab.

Neben dem sportlichen Teil kamen auch Ausflüge nach Portofino und eine Wanderung entlang der Meeresfelsen durch die Cinque Terre mit abschließendem Strandbesuch in Monterosso dazu. Am letzten Tag gab es zum Abschied noch ein gemeinsames Essen in einer Trattoria, bei der landestypische Gerichte serviert wurden.

Ein toller Kurztrip ging so zu Ende und umso größer ist nun die Vorfreude auf das Wiedersehen mit den Mannschaftskollegen und Freunden zur Ringer Verbandsrunde im Herbst.