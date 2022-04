Ringer auf der Rennstrecke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ausflug zum Indy-Kart ins Rottweiler Neckartal wurde ein voller Erfolg. Das schon lange geplante Event konnte endlich am Ostermontag realisiert werden. Nach langer Zeit der Einschränkungen war es umso schöner, zusammen als Gruppe wieder etwas für Gemeinschaft und den puren Spaß zu unternehmen. Das Ringertraining ist seit einiger Zeit wieder normal möglich und es fanden auch schon Turniere statt. Gerade durch die Pandemie hat man aber gemerkt, wie wichtig das gesellschaftliche Zusammenkommen ist und wie gerne man doch als Gruppe mit Freunden etwas unternimmt.

Die Idee mal auf Abwege zu gehen und die Trainingsmatte mit einer Rennstrecke zu tauschen, wurde zum vollen Erfolg. Dazu wurde die Rennstrecke für eine Stunde gemietet und jeder konnte sich mal in einer etwas anderen Disziplin beweisen. Der sportliche Ehrgeiz war auch hier nicht ganz zu unterdrücken, trieb die Jungs an und es entwickelte sich am Ende noch richtig viel Spannung um die Podestplätze. Nach dem Rennen gab es eine Siegerehrung mit überraschenden Ergebnissen, viel Gelächter und viel Spaß.

Der Abschluss des Tages wurde mit einem gemeinsamen Essen am Abend in der Tuttlinger Pizzeria Adriatica gefeiert. In der Summe eine tolle Aktion auch mal außerhalb der Ringermatte, die allen Beteiligten viel Spaß und Freude bereitete und die sicherlich bei Gelegenheit wiederholt werden kann. Den Schwung und den Elan von der Rennstrecke nehmen die Athleten nun gerne mit zurück beim Training auf gewohntem Terrain.