Ringen: Südbadischer Meister wird gesucht

Manch gläubiger Christ nutzt seit Mittwoch die Fastenzeit, um überschüssige Pfunde los zu werden. Auch die Ringer müssen aus sportlicher Sicht auf ihr Gewicht achten. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Februar, finden in der Eichenbach-Sporthalle die Südbadischen Meisterschaften der Männer und der Jugend statt. Ausrichter ist der Oberligist KSV Haslach.

Die Titelkämpfe gelten als entscheidendes Kriterium für eine Nominierung zur Deutschen Meisterschaft. Am Samstag ist zunächst die C-Jugend – auch Mädchen sind startberechtigt – im griechisch-römischen Stil an der Reihe. Von 9.30 Uhr bis 10 Uhr wird gewogen, die Kämpfe beginnen ab 10.45 Uhr.

Die Aktiven greifen ab 15.45 Uhr ins Wettkampfgeschehen ein, zuvor erfolgt in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr die Gewichtsfeststellung. Die Männer ermitteln im griechisch-römischen Stil in neun neuen Gewichtsklassen (55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg) und wie bisher 130 kg ihre Meister.

Im Vorjahr hatte der frühere Nendinger Florian Neumaier (VfK Mühlenbach) in der Klasse bis 85 Kilogramm triumphiert.

Am Sonntag ist die A- und B-Jugend im freien Stil an der Reihe. Von 9.30 Uhr bis 10 Uhr wird gewogen, 10.45 Uhr ist Kampfbeginn. Gesucht werden die Landesmeister in jeweils elf Gewichtsklassen. Die Südbadischen Titelkämpfe der Männer und C-Jugend im freien Stil finden erst am Samstag, 3. März, statt. Die Sieger in der A- und B- Jugend im klassischen Stil werden tags darauf am 4. März ermittelt. Ausrichter ist dann die RG Waldkirch-Kollnau.