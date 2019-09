Rietheim-Weilheim zieht in die zweite Pokalrunde ein

Im Handball-Bezirkspokal ist der Landesligist Rietheim-Weilheim seiner Favoritenrolle in Onstmettingen gerecht geworden. In einem Kreisliga-A-Duell kam die Reserve der TG Schwenningen in Stetten a.k.M. ebenfalls zu einem Auswärtserfolg. Bei den Frauen ist die dritte Mannschaft der HSG Baar ausgeschieden.

Bezirkspokal Männer, 1. Runde

TV Onstmettingen – HSG Rietheim-Weilheim 22:33 (12:16). Zunächst hatten die Onstmettinger mehr vom Spiel. Nach dem 8:7 hatten die Gäste dann einen 6:0-Lauf und drehten die Partie. Beim 19:23 kamen die Gastgeber noch einmal bedrohlich nahe. Der Landesligist gab sich jedoch keine Blöße und in der Schlussphase machte sich der Klassenunterschied deutlich bemerkbar. Beste Torschützen: Heim: Michael Grzesch 10/5; Gast: Till Oeschger 7/2, Pascal Bensch 6.

TSV Stetten a.k.M. – TG Schwenningen II 19:23 (6:14). Die Gäste gingen gleich zu Beginn in Führung und setzten sich mit vier Toren ab. In der zweiten Hälfte wurde es zwar noch einmal spannend, doch die Gäste setzten sich am Ende durch. Beste Torschützen: Heim: Nico Miguel Ruiz 6; Gast: Christof Reichmann 7/1.

Bezirkspokal Frauen 1. Runde

HSG Baar III – TG Schömberg 12:18 (6:7). Der Bezirksligist aus Schömberg lag in der ersten Hälfte immer vorne und führte teilweise mit drei Toren. Doch die zwei Klassen tiefer spielenden Gastgeberinnen kämpften sich heran und gingen beim 9:8 in der 37. Minute erstmals in Führung. Nun verlief die Partie zehn Minuten lang ausgeglichen, ehe sich die TG mit einem 7:0-Lauf entscheidend absetzen konnte. Beste Werferinnen: Heim: Alexandra Schobel 5/3; Gast: Stefanie Schütz 5/4.