Rietheim-Weilheim will in Herrenberg punkten

Die überbezirklich spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen sind am Samstag fast alle auswärts im Einsatz. Einzig die Frauen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Landesliga) tragen bereits ihr letztes Saisonheimspiel aus. Das Frauenteam der HSG Fridingen/Mühlheim reist als Favorit zur HSG Hegensberg-Liebersbronn, die Männer der Donautal-HSG sind bei der Bietigheimer Reserve, aktuell Vorletzter, zu Gast und hoffen auf einen Punktgewinn. Die Männer-Landesligisten TV Aixheim und HSG Rietheim-Weilheim treten jeweils gegen Teams an, die hinter ihnen liegen.

Württembergliga Männer

BBM Bietigheim II – HSG Fridingen/Mühlheim (Sa., 20 Uhr; Sporthalle am Viadukt Bietigheim-Bissingen). „Das Ziel ist es, aus Bietigheim Punkte mitzunehmen“, sagt Wolfgang Rabus, Co-Trainer der Donautal-HSG, „Aber das wird enorm schwer. Bietigheim hat letzte Woche mit fünf Toren beim Tabellenführer gewonnen“, sagt er und spricht das überraschende 35:30 beim SV Leonberg/Eltingen an. Die HSG selbst konnte das wichtige Spiel gegen den TV Flein daheim für sich entscheiden (26:23). Es wird sich im Vergleich zu diesem Spiel nichts ändern. Dasselbe wird für die taktische Ausrichtung gelten: „Es wird ähnlich sein wie in den letzten beiden Spielen auch und hoffentlich mit demselben Elan und derselben Einstellung“, sagt Rabus. Bietigheims Reserve liegt als Vorletzter mit 14:34-Punkten hinter der HSG, die als Elfter 20:28-Punkte vorweisen kann. Es wird sich zeigen, ob Bietigheim die Leistung der vergangenen Woche bestätigen kann. Ein Punktgewinn der HSG Fridingen/Mühlheim wäre ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Württembergliga Frauen

SG Hegensberg-Liebersbronn – HSG Fridingen/Mühlheim (Sa., 18.20 Uhr; Sporthalle Römerstraße, Esslingen). Die Gäste sind sich ihrer Rolle als klarer Favorit bewusst und werden mit der nötigen Einstellung und Vorbereitung in das letzte Auswärtsspiel der Saison gehen. „Die SG Hegensberg-Liebersbronn hat mit zwei Siegen immer noch die Chance auf den Klassenerhalt. Bei uns geht es um den zweiten Platz“, weist HSG-Trainer Frank Rohrmeier auf die Bedeutung der Partie hin. In der Hinserie hat sich sein Team nur in der Anfangsphase schwergetan. Am Ende sprang ein klarer Sieg heraus (37:21). Zum einen spekuliert man auf Fehler von Spitzenreiter TV Nellingen II, vor dem mit der Partie gegen den Vierten TG Biberach keine leichte Aufgabe bevorsteht, zum anderen versucht man, mit zwei Siegen den zweiten Platz zu sichern. Dieser ist ein Relegationsplatz, wenn aus der dritten Liga nur ein Team in die Baden-Württemberg Oberliga (BWOL) absteigt.

Landesliga Männer

H2Ku Herrenberg II – HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 17.45 Uhr; Markweghalle Herrenberg). An diesem Spieltag reisen die Gäste nach Herrenberg, ehe man am letzten Spieltag in Tuttlingen die TSG Reutlingen erwartet. Durch die enge Konstellation im unteren Tabellendrittel steckt die HSG Rietheim-Weilheim mit 19:29-Punkten immer noch im Abstiegskampf. Die Ausgangslage beim Gastgeber ist seit dem vergangenen Spieltag eine andere: Durch das 27:27-Unentschieden bei der HSG Rottweil steht die Oberliga-Reserve als zweiter Bezirksliga-Absteiger fest. Es wird schwer einzuschätzen sein, mit welcher Einstellung die Herrenberger Reserve nun in das Spiel gegen die HSG gehen wird. Diese verpasste es zuletzt im Derby beim TV Aixheim (24:26) zwei Punkte mitzunehmen. Gunter Haffa, sportlicher Leiter, beklagte vor allem „unerklärliche Fehler im Angriffsspiel“. Auch der dezimierte Kader kam im Laufe der Saison dazu: „Wir mussten vier Leistungsträger über die gesamte Rückrunde ersetzen. Doch nach einer schwachen Hinrunde war die Rückrunde dafür eigentlich gut. Jetzt müssen wir uns belohnen“, sagt Haffa und verweist auf das Training und den mannschaftlichen Zusammenhalt. Das Hinspiel gewann man deutlich (29:18).

TSG Reutlingen – TV Aixheim (Samstag, 19 Uhr; Storlach-Sporthalle). Nach dem Wiederaufstieg ist es das letzte Aixheimer Auswärtsspiel in dieser Saison. Den Klassenerhalt erreichte die Mannschaft frühzeitig. Die TSG Reutlingen dagegen hat erst 21:27-Punkte und muss nächste Woche noch bei der HSG Rietheim-Weilheim antreten. Beflügelt vom 26:24-Derbysieg gegen die HSG werden die Grün-Weißen auch die letzten beiden Saisonspiele für sich entscheiden wollen. In Reutlingen haben sich aber zuletzt auch die Spitzenteams aus Pfullingen (28:28) und Albstadt (26:25) schwergetan. In Aldingen unterlag die TSG Anfang Dezember mit 24:29. Gegen Rietheim-Weilheim kam dem TVA zum einen die gute Torhüterleistung von Frank Plaumann aber auch die gutbesetzte Bank entgegen. Bis Saisonende wird man wohl weiterhin unverändert auflaufen. Mit 26:22-Punkten ist man mittlerweile auf Platz fünf und auch über den Erwartungen.

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See (Samstag, 20 Uhr; Elta-Halle Wurmlingen). Auch wenn es für die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen in dieser Saison um nichts mehr geht, gestaltete das Team von Trainerin Zeljana Pfeffer die Auswärtspartien in Schömberg (22:20) und Vaihingen (22:18) souverän und nahm weitere vier Punkte mit. Sollte man gegen den kommenden Gegner, gegen den man in der Hinrunde knapp mit 19:18 siegte, nicht verlieren, wird man diese Spielzeit sicher auf Platz vier beenden. „Wir sind auf jeden Fall sehr stolz. Diese Spiele muss man erstmal gewinnen. Die Spielerinnen haben immer noch Spaß, auch, wenn es schwierig für uns ist“, sagt Pfeffer. Schwierig, weil der Kader im Training als auch an den Spieltagen in dieser Saison sehr dünn war und auch bis Saisonende bleiben wird.