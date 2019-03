Rietheim-Weilheim ist bereits abgestiegen

Durch den Heimsieg gegen die dritte Mannschaft der HSG NTW hat der Tabellenzweite der Bezirksklasse Frauen, Hossingen-Meßstetten, seine Chance im Titelrennen gewahrt. Nach der Heimniederlage gegen die Reserve der HSG Baar steht Rietheim-Weilheim bereits vorzeitig als Absteiger fest.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Baar II 19:26 (13:14). In diesem fairen Spiel erspielte sich Rietheim-Weilheim bis zum 9:6 leichte Vorteile. Mit einem 6:0-Lauf drehte die HSG Baar dann aber die Partie. Doch die Gastgeberinnen ließen sich bis zum 15:17 in der 42. Minute nicht abschütteln. Dann zeigten sie aber Schwächen in der Abwehr, die von den Gästen mit einem 5:0-Lauf gnadenlos ausgenutzt wurden. Danach waren die Gastgeberinnen nicht mehr in der Lage, das Blatt noch zu wenden. - Beste Werferinnen: Heim: Sabrina Wenzler 7/1, Gast: Michaela Irion 6, Sabrina Biendara 6.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III 25:21. Nicht gemeldet.