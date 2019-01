Rietheim-Weilheim im Pokal in Favoritenrolle

Im Handball-Bezirkspokal stehen unter der Woche drei Spiele auf dem Programm. Bei den Männer geht der Landelsigist HSG Rietheim-Weilheim gegen den VfH Schwenningen als Favorit ins Spiel.

Pokal Männer, 3. Runde

HSG Rietheim-Weilheim – VfH Schwenningen (Donnerstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Beim Landesligisten Rietheim-Weilheim läuft in dieser Saison noch nicht alles nach Wunsch. Daher sollte die HSG, trotz des Heimvorteils, den Tabellenzweiten der Bezirksklasse nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Gäste aus Schwenningen wollen sich so teuer wie möglich verkaufen, sind aber nur Außenseiter.

Pokal Frauen, 2. Runde

Die TG Schwenningen reist mit leichten Vorteilen zu den eine Klasse tiefer spielenden Onstmettingerinnen. Auch vom Landesligisten Schömberg kann man einen Auswärtserfolg bei der HSG Rottweil erwarten.

HSG Rottweil – TG Schömberg (Mittwoch, 20.15 Uhr; Kreissporthalle Rottweil). Rottweil, Tabellendritter der Bezirksliga, ist noch nicht so beständig in seinen Leistungen, aber mit dem Heimvorteil im Rücken immer für eine Überraschung gut. Der Landesligist aus Schömberg muss sich daher vorsehen und darf sich keine Schwäche erlauben.

TV Onstmettingen – TG Schwenningen (Donnerstag, 20.15 Uhr; Raichberghalle). Der Tabellenzweite der Bezirksklasse wird versuchen seinen Heimvorteil auszunutzen. In dieser Saison mussten die Gastgeberinnen erst eine Niederlage hinnehmen. Die Schwenningerinnen, die in der Bezirksliga auf dem zweiten Platz stehen, werden die Partie sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen.