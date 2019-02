Rietheim-Weilheim gewinnt Kellerduell

Die HSG Rietheim-Weilheim kann vorerst aufatmen: Im Kellerduell der Handball-Landesliga der Männer verbuchte die Spielgemeinschaft einen 35:32-Sieg über den TSV Dettingen/Erms. Der Abstand zur Abstiegszone wurde ausgebaut. Auch Ligakonkurrent TV Aixheim war daheim erfolgreich. Württembergligist HSG Fridingen/Mühlheim gelang beim Vorletzten TSV Altensteig trotz ansprechender Leistung kein Befreiungsschlag.

Württembergliga Männer

TSV Altensteig – HSG Fridingen/Mühlheim 29:27 (13:11). Die HSG zeigte sich zwar deutlich formverbessert. Obwohl die Donautäler das Spiel lange offen hielten, gelang zum dritten Mal in Serie kein Punktgewinn. In der eigenen Halle war der TSV das tonangebende Team. Bis zur Pause lagen die Gastgeber immer in Führung. Fridingen/Mühlheim blieb aber in Schlagdistanz.

Direkt nach der Pause kamen die Gäste zum Ausgleich (13:13, 32. Minute). Wenige Minuten später erzielte Florian Fritz (15:14) sogar die Führung. Bis zur 48. Minute hatten die Gäste einen Punktgewinn vor Augen. Noah Wäschle traf zum 21:20 für die HSG.

Dann kam ein Bruch ins Spiel. Sechs Tore in Folge bescherten dem TSV einen Vorsprung, der von Fridingen/Mühlheim nicht mehr aufzuholen war. Näher als auf zwei Tore kam die Mannschaft von Trainer Mike Novakovic nicht heran. „Es war eine deutliche Steigerung von uns, auf der wir aufbauen müssen“, sagte der HSG-Coach, der keinen Hehl daraus machte, dass sein Team tief im Abstiegskampf steckt. „Ich muss loben, dass alle bis zum Ende gekämpft haben. Die Pause kommt uns jetzt entgegen. Wir haben noch machbare Heimspiele vor uns“, sagt Novakovic und ist zuversichtlich, den Klassenerhalt zu schaffen.

In Altensteig sei man an einem Punktgewinn nah dran gewesen. Aber Verletzungen und Ausfälle wirkten sich wieder negativ aus. „Daniel Hipp hat am Fußgelenk und an der Schulter starke Schmerzen. Er kann nicht mit seiner Wurfhand werfen. Ediz Parlak musste nach knapp 15 Minuten wegen einer Ellbogen-Verletzung ausgewechselt werden“, sagte Novakovic. Tore: Joscha Slongo (5), Emilian Merk, Daniel Hipp, Louis Schick (jeweils 4), Björn Efinger (4/4), Noah Wäschle, Florian Fritz (beide 2), Niklas Zepf, Ediz Parlak (beide 1).

Landesliga Männer

TV Aixheim – HSG Rottweil 25:22 (14:13). Im ersten Durchgang konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Nachdem der TVA zum 7:7 getroffen hatte (12.), erzielten die Gäste drei Treffer in Serie. Bis zur Pause hatten die Gastgeber um Trainer Holger Hafner das Spiel aber wieder gedreht.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Kräfteverhältnis nich deutlicher. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann immer weiter abgesetzt. Rottweil kam nur selten zu guten Chancen“, sagte Hafner. Mehrere Würfe parierte Aixheims Torwart Frank Plaumann. Entscheidend für den Sieg der Gastgeber waren die ersten Minuten nach Wiederbeginn. Die Hausherren zogen auf 21:16 davon (46.).

Nach dem 22:16 sah Rottweils Nico Singer nach drei Zeitstrafen die rote Karte. „Er ist Rottweils Spielmacher. Die zwei Minuten waren berechtigt, aber das war nicht mehr entscheidend“, sagte Hafner. Für den Trainer der Grün-Weißen war ein anderer Faktor wichtiger: „An unserer stabilen Abwehr hat sich Rottweil die Zähne ausgebissen. Das war die Grundlage für den Sieg.“

In den Schlussminuten machte es sein Team unnötig spannend und bekam drei Zeitstrafen. „Dann mussten wir zwischenzeitlich mit drei Feldspielern verteidigen.“ Alles in allem war Hafner aber zufrieden. „Es war ein sehr konzentriertes Spiel von uns. Es war deutlich besser als vergangene Woche, vor allem von der die Einstellung.“ Tore: Fabian Gruler (6), Andreas Faitsch (6/5), Kevin Stutz (4), Philip Klingeisen (3), Nikolas Klingeisen, Heiko Honer (beide 2), Pascal Efinger, Michael Klaritsch (beide 1).

HSG Rietheim-Weilheim – TSV Dettingen/Erms 35:32 (16:14). Die Nervosität war beiden Teams anzumerken, meinte Gunter Haffa, sportlicher Leiter der HSG, nach dem Sieg. Die Abwehrreihen hatten nicht den besten Tag. „Es war ein temporeiches Spiel. Wenn man vorne getroffen hat, kam jeweils sofort der Gegentreffer“, sagte Haffa. Erst nach dem 13:13 wurde der Tore-Abstand größer.

Die HSG erspielte sich ein zwischenzeitliches 18:14 (33. Minute). Nach dem 28:23 (50.) wurden die Gäste wieder stärker. „Sie kamen auf 33:31 heran. Wir sind etwas leichtsinnig und überhastet gewesen“, sagte Haffa, der ein hart umkämpftes, aber faires Landesliga-Spiel gesehen hatte. Durch die Treffer von Tobias Haffa und Thorsten Haag wurde die Hoffnung der Gäste zerstört.

„Das waren zwei verdiente Punkte gegen den Abstieg. Von den Verantwortlichen wie von der Mannschaft ist großer Druck abgefallen“, sagte Gunter Haffa. Angeführt vom überragenden Kapitän Thomas Aicher, der zwölf Tore beisteuerte und durchspielte, holte Rietheim-Weilheim den sechsten Saisonsieg und verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Tore: Thomas Aicher (12/4), Thorsten Haag (8), Stefan Hörcher (4), Florian Wenzler (3), Robin Hermle, Noah Faude, Tobias Haffa (jeweils 2), Pascal Bensch, Johannes Schubert (beide 1).