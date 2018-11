Rietheim-Weilheim erwartet Aixheim zum Derby

Vier der fünf überregional spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen sind an diesem Wochenende erst am Sonntagnachmittag im Einsatz. Einzig das Frauenteam der HSG Fridingen/Mühlheim tritt in der Württembergliga bei der TG Biberach bereits am Samstag an. Die Männer der Donautal-HSG stehen vor einer schweren Aufgabe bei Meisterschaftsanwärter TSV Schmiden. In der Landesliga der Männer findet das Lokalderby zwischen der HSG Rietheim-Weilheim und Aufsteiger TV Aixheim statt. Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen steht in der Landesliga der Frauen vor ihrem dritten Heimspiel in Folge.

Württembergliga Männer

TSV Schmiden – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle beim Schulzentrum Fellbach-Schmiden). Der Gastgeber Schmiden wird als Meisterschaftsfavorit gehandelt. Am vergangenen Spieltag kam der TSV beim bisherigen Tabellenführer SV Leonberg/Eltingen zu einem 32:21-Kantersieg und untermauerte damit seine Ansprüche. Aktuell liegt das Team, das nach der vergangenen Saison in der Relegation scheiterte, mit 17:5 Punkten auf Platz drei. Die Gäste sind Sechster (13:9 Punkte). Die Rückraumspieler Daniel Hipp und Ediz Parlak haben wegen der hohen Belastung durch die vergangenen Spiele diese Woche nicht trainiert. Sollte das Team von Mike Novakovic und Wolfgang Rabus auch in diesem Spiel punkten, wäre das sicherlich eine Überraschung. Aus Gastgeber-Sicht sollte die HSG nach drei Siegen in Folge nicht unterschätzt werden.

Württembergliga Frauen

TG Biberach – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 17.30 Uhr; Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Biberach). In Biberach wartet nach dem TV Nellingen II (30:31) das nächste Top-Team der Liga auf die HSG-Frauen, die weiter auf Platz zwei liegen. Die TG ist mit 11:5 Punkten Vierter und musste bislang nur gegen Tabellenführer TV Reichenbach als Verlierer die Halle verlassen (18:21). Seitdem gab es neben zwei Punkteteilungen nur Siege. Auffällig ist, dass die Donautälerinnen bei der gleichen Anzahl an Spielen 51 Mal öfter den Ball im gegnerischen Tor untergebracht haben (243/192). Dafür kassierte das Heimteam 22 Gegentore weniger. Entscheidend könnte sein, ob die Mannschaft von Frank Rohrmeier den Rückraum und Biberachs Stärke in 1:1-Situationen in den Griff bekommt. Mit einer Leistung wie gegen den Dritten Nellingen II hat die HSG aus dem Donautal aber auch auswärts Chancen auf weitere Punkte.

Landesliga Männer

HSG Rietheim-Weilheim – TV Aixheim (Sonntag, 16.45 Uhr; Mühlauhalle Tuttlingen). Bei den vorherigen Aufeinandertreffen in der Saison 2015/16 entschied die HSG Hin- und Rückspiel für sich (26:22, 24:19). Mittlerweile ist der TVA zurück in der Landesliga und steht sogar zwei Plätze vor der HSG. „Der Trainerwechsel zu Holger Hafner hat etwas bewirkt. Aixheim spielt nach vorne sehr gut. Die Ergebnisse sind für einen Aufsteiger mehr als beachtlich. Sie spielen einen schnellen Handball mit technisch guten Spielern“, lobt Rietheim-Weilheims sportlicher Leiter Gunter Haffa den Gegner. Er erwartet nicht nur wegen des Derbys eine interessante Partie. „Es trifft einer der stärksten Angriffe auf eine der stärksten Abwehr der Liga.“

Der TVA hat die viertmeisten Tore geworfen (286), die HSG hat mit 218 Gegentreffern die fünfwenigsten Treffer aller Teams hinnehmen müssen. „Die beiden Erfolgserlebnisse waren gut für das Selbstvertrauen. Das Heimspiel wollen wir gewinnen und den Anschluss ans Mittelfeld finden“, sagt Haffa und spricht damit die Siege gegen Pfullingen II (22:20) und Großengstingen (23:20) an. Neben den Langzeitverletzten Stefan Huber und Markus Renz muss HSG-Coach Dirk Salmen auch auf Stefan Hörcher verzichten (Nasenbeinbruch). „Das sind Topspieler, die uns fehlen werden. Ansonsten können wir aber komplett antreten.“

TVA-Trainer Hafner glaubt, dass „das Team, das ruhiger agiert, gewinnt dieses Spiel. Es wird sich zeigen, wie wir in unser Tempospiel finden. Rietheim-Weilheim holt viele Punkte daheim und gegen Pfullingen II zu gewinnen ist nicht ohne.“ Auch bei seinem Team wird es Ausfälle geben. Andreas Scholz wird sicher fehlen, Axel Baumann ist fraglich. „Man merkt den Spielern die hohe Belastung der vergangenen Wochen an. Trotzdem werden wir einen guten Kader stellen“, erklärt Hafner.

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – SV Vaihingen (Sonntag, 18 Uhr; Elta-Halle Wurmlingen). Die HSG NTW trägt ihr drittes Heimspiel nacheinander aus. Die Gäste haben fünf ihrer vergangenen sechs Partien verloren, zuletzt 16:19 gegen Schondorf. Nach dem verbesserten Heimauftritt gegen Schömberg (20:17) geht die HSG NTW als Favorit ins Spiel. Vor allem in der 6:0-Abwehr konnten die Gastgeberinnen die besten Phasen ihres Spiels abliefern und überzeugten jeweils direkt zu Beginn der Halbzeiten mit deutlichen Führungen. Gut möglich, dass man so auch am Sonntag erfolgreich ist und zu den besten fünf Teams der Liga aufschließt.