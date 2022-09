Riesenseifenblasen und gechillte Eltern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der zweiten Augustwoche veranstaltete der Kinderschutzbund Tuttlingen wieder eine Familienferienwoche auf Tuttilla.

An den fünf Tagen besuchten insgesamt 60 Familien den Abenteuerspielplatz, wo sie vielfältige Angebote erwarteten. Das Besondere an der Familienferienwoche ist, dass die Kinder mit ihren Eltern kamen, darum gab es auch keine Altersbegrenzung. Der jüngste Besucher war zwei Wochen alt, der älteste Jugendliche 17 Jahre - insgesamt kamen in den fünf Tagen über hundert Kinder zur Familienferienwoche.

„Es fühlt sich ein bisschen wie Urlaub an!“, waren sich die Besucher einig. Brunch, Grillen auf dem offenen Feuer, Bastelangebote wie Papierschöpfen und Schiffe bauen, eine kleine Tauschbörse und eine Leseecke wurden gerne genutzt. Besonders gut kamen die Riesenseifenblasen an. Viele Familien kamen gerne wieder, um die entspannte Atmosphäre bei schönem Wetter und die Gelegenheit zum Austausch zu genießen. Auch die Kinder entdeckten auf Tuttilla immer wieder Neues und schlossen Freundschaften.