Richtungsweisendes Spiel für Aldinger Fußballerinnen

Für die Frauenfußballerinnen des SV Bärenthal und der SpVgg Aldingen stehen am Wochenende Auswärtspartien auf dem Spielplan. Die Aldingerinnen können in der Regionenliga einen Konkurrenten um den Klassenerhalt distanzieren. Die Bärenthalerinnen müssen in der Landesliga zunächst einmal das eigene Tor sauber halten. Der SC 04 Tuttlingen hofft in der Bezirksliga auf ein besseres Ergebnis gegen Frittlingen/Wilflingen.

Landesliga

Mit dem Auswärtsspiel beim SV Sulmetingen unternimmt der SV Bärenthal am Sonntag ab 11 Uhr den vierten Versuch das erste Spiel auszutragen. Mit den Nachholspielen gegen Sondelfingen, Berneck und Ravensburg erwartet die Mannschaft von Trainer Andreas Schwarz jetzt schon ein hartes Programm in den nächsten Wochen. Beim Gastspiel in Biberach wartet auf die SVB-Abwehr viel Arbeit. Der offensiv starke Aufsteiger hat Toptorjägerin Julia Hartmann (17 Treffer) in seinen Reihen. Das abstiegsbedrohte Bärenthal braucht Punkte, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht größer werden zu lassen.

Regionenliga

Das Kellerduell bei der TSG Wittershausen hat für die SpVgg. Aldingen am Samstag ab 16 Uhr richtungsweisenden Charakter. Die Gastgeberinnen liegen zwei Zähler hinter Aldingen. Mit einem Sieg könnten die Gäste den Rückstand auf den Relegationsplatz auf einen Punkt verringern, da die SG Grafenau/Weil der Stadt beim Dritten SG Herrenzimmern/Villingendorf vor einer schweren Aufgabe steht.

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Die Frauen des SC 04 Tuttlingen wollen es im Heimspiel gegen die SG Frittlingen/Wilflingen besser als in der Vorrunde machen. Auch für den SV Bärenthal II gibt es beim TSV Stetten/Hechingen etwas gutzumachen.

Spiele in der Übersicht: Samstag, 14.30 Uhr: SG Herrenzimmern/Villingendorf II – FC Göllsdorf (2:0), 16 Uhr: SV Schwenningen/Heuberg – FV Rot-Weiß Ebingen (0:3), Sonntag, 11 Uhr: TSV Geislingen – SG Locherhof/Mariazell (1:1), 12 Uhr: SC 04 Tuttlingen – SG Frittlingen/Wilflingen (3:3), 12.30 Uhr: TSV Stetten/Hechingen – SV Bärenthal II (2:1), spielfrei: FC Hardt.

Bezirkspokal

Im Halbfinale des Bezirkspokals stehen sich am Ostersamstag, 31. März, ab 17 Uhr der SC 04 Tuttlingen und der FV 08 Rottweil sowie der SV Unterdigisheim und die SpVgg. Aldingen gegenüber.