Richard Ganter ist seit 25 Jahren Vorsitzender

Von Schwäbische Zeitung

Eine vermisste Frau ist am Montagabend leblos auf einem Baggersee in Neu-Ulm aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, starb die Frau im Laufe des Abends im Krankenhaus.

Demnach meldete ein Mann gegen 16.30 Uhr bei der Polizeiinspektion seine Frau als vermisst. Die Beamten leiteten nach eigenen Angaben daraufhin die Suche ein und stellten den PKW der Frau am Ludwigsfelder Baggersee fest.

Die Suche wurde auf den Bereich des Sees eingegrenzt.