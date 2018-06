„Revolution“ auf dem Honberg

Konstantin Wecker hat seine 700 treuen Fans am Mittwochabend durch die Höhen und Tiefen des Lebens gelotst. Schon als er, Punkt 19.30 Uhr, die Honberg-Bühne betritt, brandet Beifall auf.

„Ich singe, weil ich ein Lied hab’“, erklärt Wecker und warnt: „Keiner wird von mir geschont!“

Mal begleitet sich der 69-jährige Münchner selbst am Flügel, mal steht er vorne an der Bühne und peitscht die Zuhörer auf. Wecker wechselt locker zwischen seinem heimischen Dialekt und Hochdeutsch, nur das gerollte rrr verrät dann noch, dass seine Wiege im Stadtteil Lehel der Isar-Metropole stand.

Die Honberg-Besucher klatschen den Takt bei dem aufrüttelnden „Das macht mir Mut!“. Ergreifend ist das Anti-Kriegslied „Vaterland“, untermalt von kriegerischer Snaredrum und Flügelhorn: „Der Bub, der träumt von Recht und Ordnung“. Der Vater weiß es besser, doch er kommt nicht gegen die rechtsradikalen Verführer an.

Seinen zwei Söhnen, 16 und 19 Jahre alt, hat Wecker ein Lied gewidmet, in dem er beteuert, sie nie habe erziehen wollen. Und das mit der innigen Bitte endet: „Egal, was sie Dir versprechen, mein Kind, trage nie eine Uniform!“

Leicht ins Schnulzige tendiert das „Liebeslied“, Jubel dagegen erklingt schon bei den ersten Tönen von „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“. Eine Besucherin schwärmt: „Das ist mein Lied“, und schließt genüsslich die Augen.

Als reifer Charmeur präsentiert sich Konstantin Wecker beim „Liebeslied im alten Stil“. Da versichert er seiner Angebeteten, dass er sie wie einst Orpheus aus der Unterwelt führen würde...

Bei dem Spottlied „Es geht uns gut“ lässt Wecker „Handys und so Smart-Dinger um-appen“, als Musikinstrumente. Sein Fazit: Das Los der Immersatten ist, dass die Seele hungert“.

Sogar Anlagetipps erhalten die Honbergbesucher: Aber Wecker wäre nicht der streitbare Mahner, würde er nicht gegen „Schmuddelfirmen“ wie Heckler & Koch, VW und ThyssenKrupp poltern, die Deutschland wieder munter zum drittgrößten Waffenexporteur geboostet haben. Logische Konsequenz ist der „Waffenhändler-Tango“, in dem Wecker den Kriminaltango zitiert. Und mit „die Fahne hoch – dass ich nicht lach!“ endet.

Trotz der tropischen Hitze im Zelt bekommt man Gänsehaut, als Wecker das düstere Gedicht des 1912 so jung verstorbenen Poeten Georg Heym zitiert.

Als Bänkelsänger tritt er auf mit „Die Gedanken sind frei“ und setzt dies in die Vergangenheit. Das Publikum singt mit und klatscht.

„Empört Euch!“ fordert er die Zuhörer auf, lässt „gefrorenes Licht“ leuchten und lässt es allen nicht nur äußerlich, sondern auch „inwendig warm“ werden. Wecker singt sich, „ohne zu zögern in die Seele des Volkes hinein“, wie es in einem seiner älteren Songs so treffend heißt.

Handverlesen ist Weckers musikalische Entourage: Jo Barnikel am Keyboard, Fany Kammerlander mit Cello, E-Bass und Gitarre, Severin Trogbacher, an der Akustik-Gitarre ebensoeindrucksvoll wie an der E-Gitarre und schließlich Haindling-Schlagzeuger Wolfgang Gleixner.