Reuchlen feiert Jubilare

Im Rahmen der Weihnachtsfeier in den Räumlichkeiten der Metzgerei Erik Bühler in Tuttlingen wurden fünf langjährige Mitarbeiter für ihre Betriebszugehörigkeit geehrt sowie drei Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Die Glückwünsche der Geschäftsführer Karin Gremminger-Trommer und Frank Trommer nahmen entgegen: Karl Amann (30 Jahre), Viktor Ritter und Robert Fichtner (je 20 Jahre) und Vera Trippel (10 Jahre). Eine Besonderheit war, dass Frank Trommer die Glückwünsche für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit von seiner Frau entgegennahm. Das Bild zeigt von links: Helmut Leininger, Viktor Ritter, Robert Fichtner, Karl Amann, Doris Kraft, Frank Trommer, Vera Trippel und Karin Gremminger-Trommer. Die Jubilare erhielten, neben einer Flasche Champagner, Urkunden und Geldgeschenke. Foto: pm