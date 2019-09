Rettungshunde finden „Vermisste“ im Donaupark

Sie retten Leben und sind häufig bei Nacht im Landkreis im Einsatz – die Rettungshunde des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus Tuttlingen. Bei der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ haben sie sich im Donaupark präsentiert und den ein oder anderen Tuttlinger aufgespürt.

Süß, niedlich und folgsam mit viel Spaß an der Arbeit – so zeigten sich die ASB-Rettungshunde bei der Ginkoterrasse im Grünen. Immer wieder hatten die Besitzer eine Aufgabe parat. Die Besucher bekamen den Aufbau der Rettungshundearbeit gezeigt. Vom absoluten Anfänger bis hin zum geprüften Hund hatten sie alles dabei. „Der Anfänger lernt, dass der Mensch positiv für ihn ist und immer was für ihn dabei hat. Gleichzeitig lernen die Hunde, dass dieser Mensch auf dem Boden in hilfloser Lage sitzt oder liegt“, sagte ASB-Zugführerin Barbara Hintermeister. Durch Rufen rannten die Hunde zu den am Boden liegenden Helfern, die in einer blauen Box die passende Belohnung parat hatten.

Die erfahrenen Hunde präsentierten eine ganze Suchaktion, beginnend am Minigolfcenter, suchten die Fläche ab und fanden schließlich die Personen, die sich versteckt hatten. Durch Bellen teilten diese dem Hundeführer ihren menschlichen Fund mit. „Er hat die Leute, die durch den Donaupark spaziert sind, nicht beachtet, weil der Hund gelernt hat, dass nur die Menschen für ihn interessant sind, die sich am Boden befinden“, weiß Hintermeister.

Im Ernstfall, wenn der ASB von der Polizei informiert wird, suchen die Flächensuchhunde ein bestimmtes Waldgebiet nach einem Menschen ab. Das kommt beispielsweise in der Nacht vor, wenn Demenzkranke sich im Wald verirren, oder vermisste Wanderer verunglücken oder Personen, die nach einem Autounfall im Schockzustand weglaufen. Im Schnitt seien es um die 20 Einsätze im Jahr, die der Rettungshundezug registriert, und bei denen immer das Herrchen, das die Prüfung mitgemacht hat, dabei sein muss.

„Wir haben derzeit nur acht Rettungshunde, davon sind sechs noch in der Ausbildung“, betonte die Zugführerin den mangelnden Nachwuchs. Um dem entgegenzuwirken und mitzuhelfen war am Sonntag zum ersten Mal Julia Breinlinger mit ihrem fünf Monate alten Hund „Balu“ dabei. „Durch die Arbeit im ASB erhält mein Hund durch gutes Training neue Aufgaben und Abwechslung. Wenn er später einmal ein Menschenleben rettet, ist das ein tolles Gefühl für mich“, sagte Breinlinger. Sie will künftig als ASB-Mitglied den Rettungshundezug ehrenamtlich unterstützen. Auch Helfer ohne Hund, die Spaß am Umgang mit den Vierbeinern haben, können beitreten.

Neben diesem Zug gibt es einen ASB-Besuchshundedienst mit ebenso ausgebildeten Hunden, die in Seniorenheimen oder Behinderteneinrichtungen Menschen besuchen. „Diese Hunde müssen stresstolerant, sozialverträglich und gutmütig sein“, so Hintermeister.

Viele Familien mit Kindern streichelten im Rahmen von „Sommer im Park“ die Rettungs- und Besuchshunde im Donaupark und beobachteten die ein oder andere Suchaktion oder informierten sich über die Arbeit des ASB am Infostand beim Skaterpark. Für alle Interessierten, die eine Ausbildung zum Rettungshundeführer absolvieren möchten, besteht die Möglichkeit, sich in einem Schnuppertraining einen ersten Eindruck von der Rettungshundearbeit zu verschaffen.