Requiem von Robert Schumann in der Stadtkirche

Am Volkstrauertag erklang in der Stadtkirche zum ersten Mal das Requiem von Robert Schumann. „Ach, wie ergreifend ist das! Wie herrlich und fromm empfunden!“ schrieb Clara Schumann am 17. April 1856 in ihr Tagebuch. Das zu Unrecht selten aufgeführte Oratorium für Soli, Chor und Orchester erlebten wir nun in einer äußerst reduzierten Fassung.

Der Stimmenklang der vier Vokalsolisten – Johanna Pommranz (Sopran), Filippa Möres-Busch (Alt), Roger Gehrig (Tenor) und Simon Amend (Bass) – war einzigartig. Die hochmotivierten Ensemblesängerinnen und -sänger hatten auch sämtliche Chorpartien übernommen. Begleitet wurden sie von Kirchenmusikdirektor Helmut Brand, der die Aufgabe hatte, ein ganzes Orchester durch die Orgel zu ersetzen. Es war wirklich ein Hörgenuss, der Herz und Seele berührte! Ein Zuhörer meinte nach dem Konzert: „Die Corona-Version war perfekt. Wenn man die vollständige Version nicht kennen würde, könnte man denken, genauso muss es sein.“

Herzlichen Dank an KMD Helmut Brand für das großartige Engagement, bezüglich der Kirchenmusik im Allgemeinen und den vier hochqualifizierten Solisten im Besonderen! Pandemiebedingt haben nur wenige Besucher/innen den Weg in die Stadtkirche gefunden. Dieser klangvolle Abend wird in Erinnerung bleiben - trotzdem freuen wir uns auf Konzerte, wenn Chor und Orchester wieder unbekümmert miteinander musizieren können.